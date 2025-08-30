Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ISW розкрив справжню мету росіян саміту на Алясці

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
ISW розкрив справжню мету росіян саміту на Алясці
Трамп та Путін провели зустріч 15 серпня на Алясці
фото: Білий дім

За повідомленням ISW, Росія відклала штурм Донеччини та накопичує сили для осіннього наступу

Росія використала саміт на Алясці для затягування часу перед можливим наступом восени 2025 року. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

«Німецьке джерело з інсайдерською інформацією повідомило Reuters, що українські чиновники 13 серпня попередили німецьких чиновників про те, що, за оцінками української розвідки, президент Росії Володимир Путін планував використати саміт на Алясці, щоб «виграти час» перед потенційним наступом Росії в жовтні або листопаді 2025 року», – йдеться у повідомленні.

Згідно з аналізом ISW, на тлі саміту на Алясці російські війська активізували бойові дії, зокрема провели інфільтраційні операції поблизу Добропілля, а також накопичили безпілотники та ракети для ударів по Києву.

Крім того, заступник начальника ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький повідомив, що російські війська планують досягти цілей у районах Куп’янська, Часового Яру, Торецька і Покровська до початку вересня. За його словами, РФ відклала план повного захоплення Донецької області до кінця 2025 року.

Як зазначає ISW, ці дії узгоджуються з довгостроковими оцінками щодо планів Кремля та останніми заявами міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про незмінність військових цілей Росії в Україні.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про національну пам’ять», у якому офіційно закріплено назву війни з Росією – «Війна за Незалежність України».

Згідно з документом, датою початку війни вважається 19 лютого 2014 року – день, коли російські окупанти розпочали вторгнення до Криму. У новому законі війна отримала чітке визначення як «боротьба за незалежність, суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність України».

Також у законі зазначається, що війна є наслідком «послідовної російської імперської політики», спрямованої на знищення української державності та ідентичності.

Читайте також:

Теги: ISW росія саміт наступ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Мадяр» показав пожежу на нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області
Дрони уразили ключовий вузол нафтопроводу «Дружба» на Брянщині (відео)
21 серпня, 23:52
Сили оборони здійснили вогневе ураження морського порту «Оля»
ЗСУ уразили російський морський порт «Оля»
15 серпня, 07:42
85-річний Володимир Пономарьов більшу частину кар'єри провів у московському ЦСКА
«Як виживати?». Легендарний російський футболіст розкритикував пенсії у РФ
14 серпня, 14:26
Малюк пояснив, завдяки чому спецоперація «Павутина» стала успішною
Малюк пояснив, завдяки чому спецоперація «Павутина» стала успішною
12 серпня, 21:19
Без бою ми здаватися не збираємося
Перемоги не буде без бою
12 серпня, 13:41
На місці влучань виникла пожежа
Дрони атакували Арзамас у Нижньогородській області: уражено приладобудівний завод
11 серпня, 04:59
У Ростовській області спалахнула пожежа після атаки дронів
У Ростовській області спалахнула пожежа після атаки дронів
8 серпня, 07:58
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та Трамп
Трамп і Моді. Переговори вперлись в Індію
5 серпня, 09:39
Трамп оголосив у п'ятницю, що він розміщує два атомні підводні човни в «відповідних регіонах» поблизу Росії
Трамп підтвердив прибуття двох ядерних субмарин у регіон поблизу РФ
4 серпня, 08:54

Події в Україні

Зеленський привітав захисників неба з Днем авіації України
Зеленський привітав захисників неба з Днем авіації України
Сили оборони відкинули окупантів поблизу двох сіл – DeepState
Сили оборони відкинули окупантів поблизу двох сіл – DeepState
ISW розкрив справжню мету росіян саміту на Алясці
ISW розкрив справжню мету росіян саміту на Алясці
В Україні оголошено повітряну тривогу
В Україні оголошено повітряну тривогу
У Львові підняли Прапор Надії в пам'ять про зниклих безвісти
У Львові підняли Прапор Надії в пам'ять про зниклих безвісти
У Запоріжжі завершено аварійно-рятувальні роботи: є жертва, десятки поранених (фото)
У Запоріжжі завершено аварійно-рятувальні роботи: є жертва, десятки поранених (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 серпня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 серпня 2025
25K
У Туреччині почалися страйки в готелях
7830
«За проїзд передаємо»: українці відреагували на поїздку Зеленського в автобусі (фото)
6320
РФ масовано атакувала Київ 28 серпня: вже 25 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
5157
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах

Новини

День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 04:15
Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
Вчора, 14:08
Навіщо на овочі й фрукти наносять віск? Держспоживслужба пояснила, чому треба бути обережним
Вчора, 04:25
«Я не хочу бути песимістом, але..». Голова МЗС Італії зробив заяву щодо війни в Україні
28 серпня, 20:09
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
28 серпня, 12:35

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua