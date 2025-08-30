ISW розкрив справжню мету росіян саміту на Алясці

За повідомленням ISW, Росія відклала штурм Донеччини та накопичує сили для осіннього наступу

Росія використала саміт на Алясці для затягування часу перед можливим наступом восени 2025 року. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

«Німецьке джерело з інсайдерською інформацією повідомило Reuters, що українські чиновники 13 серпня попередили німецьких чиновників про те, що, за оцінками української розвідки, президент Росії Володимир Путін планував використати саміт на Алясці, щоб «виграти час» перед потенційним наступом Росії в жовтні або листопаді 2025 року», – йдеться у повідомленні.

Згідно з аналізом ISW, на тлі саміту на Алясці російські війська активізували бойові дії, зокрема провели інфільтраційні операції поблизу Добропілля, а також накопичили безпілотники та ракети для ударів по Києву.

Крім того, заступник начальника ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький повідомив, що російські війська планують досягти цілей у районах Куп’янська, Часового Яру, Торецька і Покровська до початку вересня. За його словами, РФ відклала план повного захоплення Донецької області до кінця 2025 року.

Як зазначає ISW, ці дії узгоджуються з довгостроковими оцінками щодо планів Кремля та останніми заявами міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про незмінність військових цілей Росії в Україні.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про національну пам’ять», у якому офіційно закріплено назву війни з Росією – «Війна за Незалежність України».

Згідно з документом, датою початку війни вважається 19 лютого 2014 року – день, коли російські окупанти розпочали вторгнення до Криму. У новому законі війна отримала чітке визначення як «боротьба за незалежність, суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність України».

Також у законі зазначається, що війна є наслідком «послідовної російської імперської політики», спрямованої на знищення української державності та ідентичності.