Рубіо назвав єдиний спосіб досягти угоди між Україною та РФ

Рубіо визнав, що США можуть бути не в змозі створити сценарій для припинення війни в Україні

За словами Рубіо, Україна і РФ хочуть того, чого вони не зможуть отримати

Взаємні поступки є єдиним способом досягти угоди між Україною та РФ. Як інформує «Главком», про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в ефірі на NBC.

За словами Рубіо, обидві сторони,тобто Україна і РФ, хочуть того, чого вони не зможуть отримати.

«Єдиний спосіб досягти угоди – це щоб кожна сторона щось отримала, і кожна сторона щось дала, але це дуже складно. Якби це було легко, війна б не тривала 3,5 роки… Ось чому Зеленський приїжджає завтра», – сказав Рубіо.

Водночас, держсекретар запевнив, що Штати працюють над тим, щоб у майбутньому гарантувати безпеку для України, і «Росія повинна зрозуміти цю українську вимогу».

Рубіо визнав, що США можуть бути не в змозі створити сценарій для припинення війни в Україні. На його думку, життя в США принципово не зміниться, якщо в Україні не буде досягнуто миру.

Раніше спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що Путін «пішов на деякі поступки» щодо п’яти регіонів України. Це питання американська сторона обговорить під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Білому домі 18 серпня. Як пише CNN, Віткофф не назвав конкретних деталей, але зазначив, що Кремль тепер розглядає «обмін територіями» на поточних лініях фронту, а не на адміністративних кордонах «принаймні деяких з п’яти регіонів».

Нагадаємо, Зеленський заявив, що 18 серпня зустрінеться з президентом США у Вашингтоні. За його словами, він збирається обговорити із Трампом «усі деталі про завершення вбивств, про завершення війни».

До зустрічі у Білому домі також долучаться Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.