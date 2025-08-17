Головна Світ Політика
Рубіо назвав єдиний спосіб досягти угоди між Україною та РФ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Рубіо назвав єдиний спосіб досягти угоди між Україною та РФ
Рубіо визнав, що США можуть бути не в змозі створити сценарій для припинення війни в Україні
фото з відкритих джерел

За словами Рубіо, Україна і РФ хочуть того, чого вони не зможуть отримати

 

Взаємні поступки є єдиним способом досягти угоди між Україною та РФ. Як інформує «Главком», про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в ефірі на NBC.

За словами Рубіо, обидві сторони,тобто Україна і РФ, хочуть того, чого вони не зможуть отримати.

 «Єдиний спосіб досягти угоди – це щоб кожна сторона щось отримала, і кожна сторона щось дала, але це дуже складно. Якби це було легко, війна б не тривала 3,5 роки… Ось чому Зеленський приїжджає завтра», – сказав Рубіо.

Водночас, держсекретар запевнив, що Штати працюють над тим, щоб у майбутньому гарантувати безпеку для України, і «Росія повинна зрозуміти цю українську вимогу».

Рубіо визнав, що США можуть бути не в змозі створити сценарій для припинення війни в Україні. На його думку, життя в США принципово не зміниться, якщо в Україні не буде досягнуто миру.

Раніше спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що Путін «пішов на деякі поступки» щодо п’яти регіонів України. Це питання американська сторона обговорить під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Білому домі 18 серпня. Як пише CNN, Віткофф не назвав конкретних деталей, але зазначив, що Кремль тепер розглядає «обмін територіями» на поточних лініях фронту, а не на адміністративних кордонах «принаймні деяких з п’яти регіонів».

Нагадаємо, Зеленський заявив, що 18 серпня зустрінеться з президентом США у Вашингтоні. За його словами, він збирається обговорити із Трампом «усі деталі про завершення вбивств, про завершення війни».

До зустрічі у Білому домі також долучаться Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Теги: росія війна путін Україна обмін Марко Рубіо

