Росія висунула вимоги США для укладення нового договору про ядерну зброю

У МЗС Росії допустили коригування підходів до нового договору замість домовленості по скорочення ядерних озброєнь

Підходи Росії до укладення нової угоди, яка може прийти на зміну Договору про скорочення стратегічних наступальних ядерних озброєнь (ДСНВ), можуть бути скориговані. Таку заяву зробила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

За словами Захарової, Москва коригуватиме свої підходи відповідно до «всебічного аналізу еволюції ситуації у сфері міжнародної безпеки та стратегічної стабільності». Вона зазначила, що ключовою перешкодою для відновлення договірного процесу залишається «теперішній стан російсько-американських відносин, який вимагає виправлення».

Крім того, Захарова підкреслила, що Вашингтону необхідно «повернутися до практичного дотримання принципів ДСНВ», серед яких вона назвала неподільність безпеки, рівноправність та взаємозв'язок стратегічних наступальних та оборонних озброєнь.

ДСНВ, або СНВ-3, – це договір між Росією та США про взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь. У лютому 2023 року російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія призупиняє свою участь у ньому, але не виходить з угоди повністю.

Нагадаємо, війна проти України не вплинула на ядерний потенціал Росії, який залишається майже повністю модернізованим. При цьому Китай стрімко нарощує свій ядерний арсенал. За останні два роки він додав до своїх стратегічних озброєнь майже такий самий обсяг, яким зараз володіє вся Велика Британія. Про це заявив заступник начальника штабу ВПС США зі стратегічного стримування та ядерної інтеграції, генерал-лейтенант Ендрю Джебара, пише «Главком».

Виступаючи в інтерв'ю для Інституту аерокосмічних досліджень Мітчелла, представник Пентагону пояснив, що модернізація російських сил ядерного стримування триває вже тривалий час. «Чи стали вони слабшими через Україну? Здебільшого ні. Кошти на ядерне стримування виділяються, як і раніше, вони мають пріоритет над завданнями, що стосуються України», – зазначив Джебара.