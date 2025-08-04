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У Сочі затримано росіян, які знімали відео на тлі палаючої нафтобази

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Сочі затримано росіян, які знімали відео на тлі палаючої нафтобази
На дівчину, яка знімала відео, склали протокол
фото: скриншот з відео

За інформацією поліції, затримані – двоє дівчат і хлопець віком 19, 20 і 21 рік – приїхали до Сочі в пошуках роботи

У Сочі затримали трьох росіян, які 3 серпня зняли відео на тлі палаючої нафтобази в Адлері. За їхніми словами, під час зйомки вони перебували в стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на управління МВС РФ.

За інформацією поліції, затримані – двоє дівчат і хлопець віком 19, 20 і 21 рік – приїхали до Сочі в пошуках роботи. Під час допиту вони визнали, що були нетверезими.

Раніше в мережі з’явилося відео, на якому троє молодих людей позують на фоні пожежі на нафтопереробному заводі в Адлерському районі міста. Наразі на одну з дівчат, яка фільмувала ролик, склали адміністративний протокол, триває перевірка.

До слова, у ніч на 3 серпня Росію атакували безпілотники. Під ударом опинилися НПЗ у Адлері та Кстово.

Також у ніч на 4 серпня безпілотники атакували Росію. Як стало відомо, було уражено важливий залізничний вузол у Флорово у Волгоградскій області.

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Теги: нафта росія росіяни

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