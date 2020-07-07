В Іспанії журналісти знайшли розкішну віллу Шарія



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ЗМІ показали іспанську віллу Анатолія Шарія Фото: Слідство.Інфо

Вілла розташована на морському березі в Каталонії в місті Рода-де-Бара

У ЗМІ повідомили, що лідер «Партії Шарія» Анатолій Шарій володіє незадекларованою віллою в Іспанії вартістю мільйон євро.

Про це повідомляється в розслідуванні «Слідство.Інфо».

Уточнюється, що інформацію про віллу Шарія розслідувачі отримали з іспанського майнового реєстру.

Вілла розташована на морському березі в Каталонії в місті Рода-де-Бара. Анатолій Шарій став її власником у 2019 році.

За інформацією журналістів, в описі земельної ділянки та нерухомості сказано, що будинок складається з житлового поверху на 161 метр квадратний і підвалу на 69 метрів квадратних. При цьому навколо будинку є сад на 5,2 сотки. Крім того, за ділянкою є пляж.

Сервіс Google Maps дозволяє довідатися про іспанське помешкання Анатолія Шарія більше. Дійсно, вілла розташована на так званій першій лінії – від пляжу її відділяє лише смуга зелених насаджень. На самій території вілли є басейн та невеликий сад із кущів, хвойних та пальмових дерев.

Щоправда, з появою українського власника вілла та територія довкола неї помітно змінилися. Актуальні фотографії будинку, які є в розпорядженні «Слідства.Інфо», показують, що замість декоративної огорожі з кущів нові власники звели майже двометровий паркан.

Можливо, через побоювання, що на територію вілли може хтось пролізти, довелось позбутися величезного дерева: ще у травні 2019-го воно, відповідно до зображення з Google Maps, височіло над віллою.

Також на огорожі можна побачити попереджувальні знаки про охорону та відеоспостереження, а вікна з боку вулиці тепер заґратовано – навіть на другому поверсі.

Невідомо, як Шарій став власником вілли. Також не вказана і ціна об’єкта. Однак, згідно з інформацією з каталонських сайтів нерухомості, найближча зі знайдених вілл коштує 950 тисяч євро. Інша вілла, яка розташована поруч, коштує мільйон євро.