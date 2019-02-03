«Народний фрон» навіть без свого кандидата залишається учасником президентських виборів

Арсеній Яценюк

Арсеній Яценюк зробив свій вибір

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Интригу вокруг съезда «Народного фронта» партия держала до последней секунды. Ключевой вопрос - пойдет или нет в президенты Арсений Яценюк заставлял всерьез нервничать партийные штабы Петра Порошенко и Юлии Тимошенко. Причина очевидна - в случае выдвижения кандидата от НФ принципиально меняется ситуация в избирательном процессе. Почему? Все очень просто.

Просто отчитавшись о реальных результатах работы его правительства Арсений Яценюк отбирал львиную долю того, с чем идет на выборы Петр Порошенко. Кто создавал армию и национальную гвардию в самое тяжелое время с февраля 2014 года? Кто добывал топливо для техники и аккумуляторы. Кто искал деньги на зарплаты с пенсиями и смог избежать дефолта, когда сбежавшая в том же феврале банда оставила в бюджете 108 тысяч гривен? Кто добивался в Верховной Раде квот для украинской музыки в эфире? Кто подал большую часть законопроектов для ассоциации с ЕС и получения безвизового режима в Верховную Раду? Правительство. Можете проверить. И в этой ситуации Петр Алексеевич проиграл бы Юлии Владимировне и вообще не факт, что проходил во второй тур. Понятно, что штабы БПП и Батькивщины очень нервничали всю последнюю неделю, а Бог получил от кандидатов больше искренних молитв, чем за последние четыре года.

Интрига закончилась на съезде. Яценюк обратился к делегатам, многие из которых в кулуарах мягко давали понять, что видят лидера партии кандидатом. Поблагодарил за поддержку, но объяснил свои мотивы для отказа. Предложил посмотреть на вещи реально. После двухлетней кампании стоимостью в десятки миллионов долларов по дискредитации премьера и партии, шансов на победу в этой гонке нет. Но участие оттянет часть проукраинских избирателей и последствия для страны могут быть роковыми. Так что сейчас идти на выборы - неправильно. Петр Алексеевич должен быть очень благодарен Яценюку за такое решение. И, кстати, легко и быстро может свою благодарность выразить. На съезде Яценюк обратился к Порошенко лично - освободить Украину от Медведчука. Слово за благодарным Порошенко.

Народный фронт не уходит из политических процессов, но все силы сосредоточит на подготовке к не менее важным парламентским выборам осенью. Потому что именно в Раде принимают законы и именно Рада формирует правительства. И вызовы перед ними будут стоять не менее важные, чем сегодня. Так что НФ ставит амбициозную задачи: победа на парламентских выборах и Яценюк - премьер. А смысл играть по мелочи? А на президентских, раз уж НФ не выдвигает кандидата, ему идеально подойдет роль арбитра и гаранта честности процесса. Рычаги для этого у партии есть. Это МВС, потому что именно полиция расследует нарушения на выборах. Авторитет Яценюка на Западе - его оценку примут во внимание не только в ЕС, но и в США. Ну и сама дисциплинированная фракция в Раде не даст безнаказанно нарушать избирательное законодательство. То есть даже без своего кандидата НФ остается участником процесса.

В общем, интрига с участием Арсения Яценюка в президентских выборах закончилась. А жизнь продолжается. Впереди парламентские выборы, да и новому (старому) президенту предстоит серьезная работа. Главная задача, по мнению Яценюка, формулируется очень просто: Освобождение Украины от российских агрессоров, освобождение Донеца, Луганска и Крыма от оккупантов. Потому что никакого «примирения» и «компромисса» не существует. Обещания политиков с этими словами - ложь. Есть освобождение и есть капитуляция. Вот, собственно, весь простой выбор.

Джерело: блог Кирила Сазонова

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