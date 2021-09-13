Путін передасть свій трон комусь із синів?

Імовірному старшому сину Путіна у 2036 році буде близько тридцяти

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Наследники престола

Путин до последнего будет цепляться за власть, ведь ему же целый выводок детей на ноги ставить. А кому нужны дети бывшего диктатора? Обычно они отвечают за грехи умерших или свергнутых отцов тюрьмой, бедностью, эмиграцией. После ухода Путина его детей может ждать судьба Василия Сталина или Галины Брежневой. Он будет всячески пытаться не допустить этого.

Помимо официальных двух дочерей, есть информация о дочери Путина от Светланы Кривоногих и еще множестве детей от Алины Кабаевой.

Слухи об их связи начались еще в 2006 году. В 2008 произошел шумный скандал по этому поводу. В газете «Московский корреспондент» вышла статья о предполагаемой свадьбе Путина и Кабаевой. На владельца газеты, банкира А. Лебедева было оказано мощнейшее давление со стороны Кремля, и он был вынужден после этого закрыть ее.

Газета The New York Post в 2009 году написала о рождении у Кабаевой сына от Путина. В январе 2013 года эта же газета сообщила, что Кабаева якобы родила от президента Путина второго ребенка - девочку.

По сообщению швейцарской газеты Corriere Del Ticino и таблоида Blik еще одного ребенка Кабаева родила в 2015 в швейцарской клинике Сант-Анна в Соренго, Швейцария, пригороде Лугано.

Многие считают, что дети Кабаевой от Путина, с которыми она появлялась на трибуне во время спортивного мероприятия в 2016 году, записаны на ее сестру Лейсан.

В мае 2019 появилась информация, что Кабаева родила двух мальчиков-близнецов в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве. В сети есть данные, что ради её родов перекрыли целое отделение, где дежурила охрана, а еду Алине возили из лучших ресторанов города. Точно известно, что главный акушер России в год родов Кабаевой купила недвижимость на 1 млрд. рублей. Это мог быть подарок от Путина за успешное обслуживание родов его тайной жены.

Скорее всего, Кабаева и Путин не женаты официальным гражданским браком, но обручены в церкви. Слухи об этом давно циркулируют в Москве.

Сколько у Кабаевой детей от Путина точно установить сложно, но они, по всей видимости, есть. Главное доказательство этого то, что и признанным дочерям Путина, и членам семьи Кабаевой помогает один и тот же круг лиц: братья Ковальчуки, Геннадий Тимченко, братья Ротенберги, Григорий Колбин и т.д.

Кабаева стала председателем совета директоров контролируемой Юрием Ковальчуком Национальной медиа-группы, а в проектах Марии Воронцовой (старшей дочки Путина) активно участвует его брат Михаил Ковальчук. Геннадий Тимченко передал многомиллиардный пакет акций тогдашнему мужу младшей дочери Путина Екатерины Тихоновой Шамалову (после развода акции он был вынужден их вернуть) и дорогостоящую недвижимость - бабушке Кабаевой.

Характерно, что принадлежащий в том числе Ковальчукам банк "Россия" фигурировал и в расследовании происхождения капиталов матери еще одной внебрачной дочки Путина от Светланы Кривоногих. Также не случайно, что Юрий Ковальчук и Геннадий Тимченко присутствуют и среди спонсоров строительства знаменитого дворца Путина.

Наряду с законными дочерями Путина Марией Воронцовой и Катериной Тихоновой «путинский личный риэлтор» Григорий Баевский обеспечил квартирами родственниц Алины Кабаевой.

Таких совпадений не бывает. Значит Кабаева де-факто принадлежит к «большой семье» Путина, всех членов которой спонсируют одни и те же олигархи. Вряд ли это было бы возможно, если бы у них не было общих детей.

Еще одно доказательству этому то, что Кабаеву охраняют как видного государственного деятеля, по всей видимости, ФСО. Даже, когда она просто заходит в кофе ее сопровождает чуть не рота солдат (как на снимке, сделанном шоуменом Беловым, застукавшем ее в Кофемании).

И наконец еще один аргумент за то, что слухи о детях Путина соответствуют реальности – сама Кабаева и ее отец сделали головокружительную карьеру. Отец Кабаевой еще в нулевые – нищий спортивный тренер в Ташкенте, вскоре после появления информации о романе его дочери с Путиным, стал президентом Ассоциации предпринимателей-мусульман Российской Федерации в Казани, а потом в Москве создал Международной ассоциации исламского бизнеса (МАИБ). Телеканал «Дождь» утверждает, что именно Кабаев пролоббировал и фактически перетащил в Москву из Казани будущего заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, который, в частности, занимался проектом реновации московских «хрущевок».

Так что выводок детей (что особенно важно, в т.ч. несколько мальчиков) Кабаевой от Путина, скорее всего, не миф, а реальность. Он еще может успеть попытаться свой трон передать кому-то из сыновей. Старшему в 2036 как раз под тридцать будет.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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