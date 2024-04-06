Батько трьох дітей захищав Україну до останнього. Згадаймо альпініста Олега Павлишина

Олег Павлишин разом з товаришами зійшов на десятки вершин не лише в Україні, а й за кордоном

На війну чоловіка мобілізували у 2022 році – повістку йому принесли приблизно через пів року після початку повномасштабного вторгнення

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олега Павлишина.

14 серпня 2023 року старший стрілець 3-го аеромобільного батальйону 46-ї окремої десантно-штурмової бригади Олег Павлишин виконував бойове завдання на тимчасово непідконтрольній Україні території, поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області. Саме того дня, після бою з російськими загарбниками, з ним був втрачений зв’язок. До підрозділу 45-річний Олег не повернувся.

Понад два місяці Олег Павлишин вважався зниклим безвісти фото з відкритих джерел

23 серпня дружині Світлані офіційно повідомили, що чоловік зник. Увесь цей час він вважався зниклим безвісти. І лише 21 жовтня надійшло повідомлення, що тіло Олега вдалося ідентифікувати за ДНК.

Олег Павлишин родом з Надвірнянської громади, що на Івано-Франківщині, загинув поблизу села Роботине Запорізької області фото з відкритих джерел

Олег народився у 1978 році на Прикарпатті, любив спорт і активний спосіб життя. Змалку був здатним хлопцем. Люди з оточення Олега згадують про нього як про щирого, доброго і чуйного товариша. Він умів підбадьорити. Водночас був рішучим і цілеспрямованим.

фото з відкритих джерел

«Орієнтовно 17 років тому у Микуличині Олег побудував невеличкий туристичний готель, вів бізнес, займався туризмом, альпінізмом. Був в Альпах. Він – великий спортсмен, кандидат у майстри спорту з дзюдо і рукопашного бою», – розповів про загиблого Андрій Мироняк, голова Яремчанської громади.

фото з відкритих джерел

фото з відкритих джерел

Олег Павлишин – батько трьох дітей. На війну чоловіка мобілізували у 2022 році – повістку йому принесли приблизно через пів року після початку повномасштабного вторгнення РФ.



«Знав його як сильну духом людину, мужню особистість. Ми були в одній ком’юніті скелелазів, лижників, певний час жили поруч. Він займався скітурами. Скітур – це проходження маршрутів на спеціальних лижах із камусами (спеціальними лижами), які завдяки своїй конструкції дозволяють підійматися вгору, рухатися рівними поверхнями й швидко спускатися схилами. Ми часто з ним ходили на скелі, разом лазили, перетиналися поблизу підніжжя гори Монблан», – пригадав Олексій Тригуб’як, голова Федерації альпінізму і скелелазіння Івано-Франківської області, який знав Олега з 2019 року.

фото з відкритих джерел

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