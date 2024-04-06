Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Батько трьох дітей захищав Україну до останнього. Згадаймо альпініста Олега Павлишина

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Батько трьох дітей захищав Україну до останнього. Згадаймо альпініста Олега Павлишина
Олег Павлишин разом з товаришами зійшов на десятки вершин не лише в Україні, а й за кордоном
фото з відкритих джерел

На війну чоловіка мобілізували у 2022 році – повістку йому принесли приблизно через пів року після початку повномасштабного вторгнення 

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олега Павлишина.

14 серпня 2023 року старший стрілець 3-го аеромобільного батальйону 46-ї окремої десантно-штурмової бригади Олег Павлишин виконував бойове завдання на тимчасово непідконтрольній Україні території, поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області. Саме того дня, після бою з російськими загарбниками, з ним був втрачений зв’язок. До підрозділу 45-річний Олег не повернувся.

Понад два місяці Олег Павлишин вважався зниклим безвісти
Понад два місяці Олег Павлишин вважався зниклим безвісти
фото з відкритих джерел

23 серпня дружині Світлані офіційно повідомили, що чоловік зник. Увесь цей час він вважався зниклим безвісти. І лише 21 жовтня надійшло повідомлення, що тіло Олега вдалося ідентифікувати за ДНК. 

Олег Павлишин родом з Надвірнянської громади, що на Івано-Франківщині, загинув поблизу села Роботине Запорізької області
Олег Павлишин родом з Надвірнянської громади, що на Івано-Франківщині, загинув поблизу села Роботине Запорізької області
фото з відкритих джерел

Олег народився у 1978 році на Прикарпатті, любив спорт і активний спосіб життя. Змалку був здатним хлопцем. Люди з оточення Олега згадують про нього як про щирого, доброго і чуйного товариша. Він умів підбадьорити. Водночас був рішучим і цілеспрямованим.

Батько трьох дітей захищав Україну до останнього. Згадаймо альпініста Олега Павлишина фото 1
фото з відкритих джерел

«Орієнтовно 17 років тому у Микуличині Олег побудував невеличкий туристичний готель, вів бізнес, займався туризмом, альпінізмом. Був в Альпах. Він – великий спортсмен, кандидат у майстри спорту з дзюдо і рукопашного бою», – розповів про загиблого Андрій Мироняк, голова Яремчанської громади.

Батько трьох дітей захищав Україну до останнього. Згадаймо альпініста Олега Павлишина фото 2
фото з відкритих джерел
Батько трьох дітей захищав Україну до останнього. Згадаймо альпініста Олега Павлишина фото 3
фото з відкритих джерел

Олег Павлишин – батько трьох дітей. На війну чоловіка мобілізували у 2022 році – повістку йому принесли приблизно через пів року після початку повномасштабного вторгнення РФ.

«Знав його як сильну духом людину, мужню особистість. Ми були в одній ком’юніті скелелазів, лижників, певний час жили поруч. Він займався скітурами. Скітур – це проходження маршрутів на спеціальних лижах із камусами (спеціальними лижами), які завдяки своїй конструкції дозволяють підійматися вгору, рухатися рівними поверхнями й швидко спускатися схилами. Ми часто з ним ходили на скелі, разом лазили, перетиналися поблизу підніжжя гори Монблан», – пригадав Олексій Тригуб’як, голова Федерації альпінізму і скелелазіння Івано-Франківської області, який знав Олега з 2019 року.

Батько трьох дітей захищав Україну до останнього. Згадаймо альпініста Олега Павлишина фото 4
фото з відкритих джерел

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села. 

Читайте також: Пройшов Ірак, Революцію гідності та Донецький аеропорт. Згадаймо Руслана Боровика
Теги: війна пам'ять смерть військові альпінізм

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Захисник загинув на Донецькому напрямку фронту
Пройшов окупацію і вступив до лав ЗСУ. Згадаймо працівника театру Антона Білозубова з Херсона
6 березня, 09:00
44-річний Віктор Пеньковий родом з Вінниччини
Прослужив у лавах Повітряних сил 33 роки. Згадаймо Віктора Пенькового
8 березня, 09:00
Ігор Поляков був командиром танкового екіпажу, ефективно боронячи Харків під час повномасштабного вторгнення
Воював з окупантами з 2015 року. Згадаймо Ігоря Полякова
11 березня, 09:00
У довоєнному житті Костянтин Гнітецький працював у медіа, був талановитим режисером і оператором
Його знали як справжнього митця і професіонала. Згадаймо оператора Костянтина Гнітецького
12 березня, 09:00
Владислав Онищенко був частиною штурмової бригади Головного управління розвідки Міноборони України
Залишив навчання в університеті та став на захист України. Згадаймо Владислава Онищенка
16 березня, 09:00
Захисник воював на Херсонщині, Харківщині, Донеччині, Луганському напрямку
Прикрив собою побратима. Згадаймо 23-річного Дмитра Дутку
26 березня, 09:00
Костянтин Ковтун був командиром розвідувального взводу одного з батальйонів особливого призначення бригади
Ціною власного життя врятував побратимів. Згадаймо 21-річного Костянтина Ковтуна
31 березня, 09:00
У штурмовому бою під селом Роботиним, що на Запорізькому напрямку, загинув відомий український музикант Андрій Чепіль
Змінив трембіту на зброю. Згадаймо Андрія Чепіля
29 березня, 09:00
Костянтин Мірошниченко служив у 3-й окремій штурмовій бригаді
Активіст та громадський діяч Черкас загинув поблизу Авдіївки. Згадаймо Костянтина Мірошниченка
1 квiтня, 09:00

Суспільство

Нардеп розповів, як вирішиться доля телемарафону у 2024 році
Нардеп розповів, як вирішиться доля телемарафону у 2024 році
Батько трьох дітей захищав Україну до останнього. Згадаймо альпініста Олега Павлишина
Батько трьох дітей захищав Україну до останнього. Згадаймо альпініста Олега Павлишина
Українці назвали більшу загрозу для розвитку країни, ніж війна: опитування
Українці назвали більшу загрозу для розвитку країни, ніж війна: опитування
Угорщина та Сербія блокують на кордоні допомогу для ЗСУ – українська діаспора
Угорщина та Сербія блокують на кордоні допомогу для ЗСУ – українська діаспора
Великий наступ росіян навесні? Військовий оглядач оцінив шанси окупантів
Великий наступ росіян навесні? Військовий оглядач оцінив шанси окупантів
Лубінець пояснив, у чому складність обміну бійців «Азова»
Лубінець пояснив, у чому складність обміну бійців «Азова»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
163K
Одна з країн ЄС хоче надати біженцям дозвіл на довгострокове проживання
56K
Маніяк не зупиниться. Кучма звернувся до західних політиків, які схиляють Україну до переговорів з Путіним
26K
Норвегія зробила заяву щодо введення військ в Україну
26K
«Двійник» працював на українсько-польському кордоні
12K
Норвегія змінила виплати для біженців України: яку допомогу можна отримати
8889
В Україні масштабна повітряна тривога тривала близько півтори години

Новини

6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Маніяк не зупиниться. Кучма звернувся до західних політиків, які схиляють Україну до переговорів з Путіним
Вчора, 19:30
У Нью-Йорку стався землетрус (відео)
Вчора, 18:55
Лідер боснійських сербів нагородив Орбана орденом. Раніше такий отримав Путін
Вчора, 18:18
У Києві діти отруїлися наркотичними речовинами у шоколаді
Вчора, 16:45
СБУ повідомила про підозру «експерту» з телеканалів Медведчука
Вчора, 16:33

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua