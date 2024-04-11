У Держдумі скаржаться, що росіянам на Олімпіаді доведеться змагатися за вигадану країну

Журова: Як же йти у гості, де тебе не хочуть бачити?

Олімпійська чемпіонка та депутат Держдуми РФ Світлана Журова заявила, що МОК намагається зробити все, щоб Росія заборонила своїм спортсменам брати участь на Олімпіаді в Парижі.

МОК допустив росіян на Ігри у статусі індивідуальних нейтральних атлетів зі спеціальними прапором та музикою замість гімну.

«Вони все роблять для того, щоби ми всією країною заборонили участь спортсменів в Олімпійських іграх. Ось як це виглядає – приїжджайте, але МОК нам вигадав країну, придумав гімн та прапор. Я не знаю, що можна зробити гірше. Виступати за себе добре, але за вигадану країну? Це складне питання. Нас не хочуть бачити на відкритті Ігор, мер Парижа нас взагалі не хоче бачити. Як же йти у гості, де тебе не хочуть бачити? І наші спортсмени будуть віч-на-віч із самими собою. І який тиск на них чинитимуть уболівальники? Їм буде дуже важко», – поскаржилася Журова.

Олімпійські ігри відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.