Російські чиновники хочуть миру, але відмовляються каятися ...

Міністр закордонних справ Росії на прізвисько «сумна коняка» Сергій Лавров вирішив спокусити Європейський союз можливістю налагодити відносини з Росією. Як би - з чистого аркуша почати.

Мовою оригіналу По его мнению, это очень хорошая и красивая сделка. Взаимовыгодная – ключевое слово. Кремль в данном случае играет роль доступной, но застенчивой девушки. Согласен по умолчанию, но сам просить не будет. Наверное, это как-то связано с их ключевой эротической фантазией вставания с колен. Итак, Сергей Лавров заявил, что Россия

Сергій Лавров

Міністр закордонних справ Росії на прізвисько «сумна коняка» Сергій Лавров вирішив спокусити Європейський союз можливістю налагодити відносини з Росією. Як би - з чистого аркуша почати.

Мовою оригіналу

По его мнению, это очень хорошая и красивая сделка. Взаимовыгодная – ключевое слово. Кремль в данном случае играет роль доступной, но застенчивой девушки. Согласен по умолчанию, но сам просить не будет. Наверное, это как-то связано с их ключевой эротической фантазией вставания с колен.

Итак, Сергей Лавров заявил, что Россия открыта к возобновлению взаимовыгодных экономических отношений со странами Евросоюза, но не станет просить прекратить политику санкций. Для понимания – отмены санкций РФ очень хочет. Как оказалось, без западных кредитов и технологий экономика России хромает на обе ноги. То есть санкции очень болезненно сказываются. Но просить никто не будет – отмените сами. И подружитесь с Кремлем. Как будто это Франция из «Градов» обстреливала Воронеж, Германия оккупировала Камчатку, а Украина нагнала разного рода швали в Краснодарский край, усилив этот сброд регулярными войсками. И теперь мы все, включая Европу, можем извиниться и взаимовыгодно сотрудничать с РФ. Они нас простят. Оруэл нервно курит от такой логики.

Дальше еще веселее. Грустная лошадка, предлагает, цитирую «возобновить «равноправный, взаимоуважительный, взаимовыгодный диалог. Без ультиматумов, требований покаяться, извиниться». Тут, конечно, замечательная идея, но вопросы остаются. Почему бы не покаяться и не извиниться? Что в этом страшного? Если Украина разбомбила таки Воронеж – я извинюсь первым. И за оккупацию Краснодарского края извинюсь. Если было, пусть я лично участия не принимал – покаюсь. И сразу покаяние подкреплю поступком – пойду под Администрацию президента протестовать против вооруженной агрессии в отношении соседнего государства. И не уйду оттуда, пока не подаст в отставку глава государства.

Потому что развязывать войну в отношении соседей, создавать миллионы беженцев, топить регион в крови и слезах – непростительно. Вот только это не моя страна сделала. И не мой президент дал приказ бомбить Кубань с Воронежем. А если бы он это сделал – мы бы его прогнали. И потом покаялись. А вам слабо? Я знаю, что слабо. Вы панически боитесь своего царька и поддерживаете любую дикость, которую он предлагает. Просто страх и рабская психология. О каких взаимовыгодных и взаимоуважительных диалогах с рабами может идти речь?

Понятно, что усомниться в мудрости и величии вождя вы никогда не сможете. Но покаяние – доступная опция. Покайся, лошадка – в Гааге не поможет, но хоть люди простят. И даже я больше не буду лошадкой называть, а исключительно бывшим министром. И лучше поспешить. Потому что

могут не просто привести к большим проблемам для РФ, а сделать это очень быстро. И тогда в искренность покаяния уже никто не поверит. Бить будут, как закоренелого и упорствующего…

Джерело: Донецкие вести

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