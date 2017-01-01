Саакашвілі проти Луценка. Хто переможе?

Талановита людина талановита в усьому.

Мовою оригіналу А если талантливых людей двое – любое действо обречено на сногсшибательный успех и внимание зрителей. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и Генпрокурор Юрий Луценко доказали это со всей убедительностью. Банальное процессуальное действие – вручение подозрения с обыском, стало центральной новостью дня. Шоу на крыше

Талановита людина талановита в усьому.

Мовою оригіналу

А если талантливых людей двое – любое действо обречено на сногсшибательный успех и внимание зрителей. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и Генпрокурор Юрий Луценко доказали это со всей убедительностью. Банальное процессуальное действие – вручение подозрения с обыском, стало центральной новостью дня. Шоу на крыше плавно перешло в батальную сцену с массовкой и закончилось разоблачением на брифинге в Генпрокуратуре и Верховной Раде. Впрочем, слово «закончилось» пока использовать рано. Ничего еще не закончилось…

Наверное, нет смысла пересказывать хронологию событий в подробностях, которые вся страна смогла наблюдать по телеканалам. Утром на квартиру Саакашвили в центре Киева пришли следователи ГПУ с «Альфой», провели обыск. Михаил Николаевич по непонятным причинам забрался на крышу, откуда его спустя некоторое время сняли. На место подтянулась группа поддержки, машину с задержанным заблокировали, через несколько часов политика оттуда добыли соратники и отправились к Верховной Раде. Таким образом первый акт был закончен, а во втором на сцену вышел новый главный герой – Юрий Луценко.

Обнародованные Генпрокурором аудиозаписи телефонных переговоров соратника Саакашвили Дангадзе (уже задержан при попытке покинуть территорию Украины по словам представителей ГПУ) с доверенным лицом беглого «кошелька Семьи Януковича» Сергея Курченко произвели эффект разорвавшейся бомбы. Впрочем, пока нам не покажут результаты экспертизы (а еще лучше – когда суд признает ее доказательством) уместнее будет говорить о «голосах, похожих на…». Речь на записях идет о финансировании акций Саакашвили, (палатки, подвоз участников, продукты, сигареты), цене прорыва границы (триста тысяч долларов) и общих планах на будущее. Планы просты и понятны.

Курченко хочет закрыть уголовные дела против своего окружения, поддерживать свой бизнес в Украине плюс имеет определенные интересы по приватизации ОПЗ. И готов вкладывать деньги в эту, как он выражается, долгую историю отношений. Дангадзе сетует на «импотентность» людей, которые не хотят выходить в поддержку. То есть приходится привозить «своих», потому что Киев «не поднимается». И желание продолжать борьбу пропадает. Стороны прекрасно понимают друг друга и не стесняясь обсуждают детали проектов, в том числе и возможные провокации. Для комплекта Луценко представил оперативные видеозаписи передачи денег. Последние вызвали самое живое оживление в зале Верховной Рады.

Всего, по словам Генпрокурора, Курченко уже вложил в проект порядка полумиллиона долларов. Кроме того, во время переговоров собеседники упоминают совещания, на которых присутствовали народные депутаты Семенченко и Соболев, а также какие-то «львовские ресурсы» и «десятку», которую передали «днепропетровские» в общий котел. Штаб Саакашвили все, естественно, отрицает. Это самый логичный ответ на такой удар, независимо от аутентичности записей. Но если добавить слухи о том, что финансирование акций Саакашвили в последние пару недель значительно выросло (борды, подвоз), а с Игорем Коломойским у них как раз размолвка… вопрос «Откуда деньги, если не от Курченко?» повисает в воздухе.

На самом деле аутентичность аудио и видеозаписей, прочность всех собранных прокуратурой и СБУ доказательств (наверняка они показали далеко не все) – это ключевые вопросы. Понятно, что Луценко будет настаивать на своей правоте, а Саакашвили будет все категорически отрицать. Но поставить точку в этом деле сможет только суд после массы экспертиз и изучения всей доказательной базы. Но уже сейчас можно предположить, что если дело раскрутится, то обломками завалит не только Саакашвили с ближайшими соратниками. Прямые нити ведут к народным депутатам от Самопомичи, к организаторам железнодорожной блокады Донбасса в результате которой Курченко получил контроль над шахтами и предприятиями на оккупированной территории. И кто знает – куда еще.

На сегодняшней стадии у нас есть заявления сторон, которые противоречат друг другу. Можно ли строить предположения, исходя только из этого? Конечно. Я предполагаю, что нет в мире силы, которая заставила бы Юрия Луценко сфабриковать дело таких масштабов против настолько заметной фигуры. Просто потому что против него будет целая армия адвокатов, а при фальсификации таких материалов утечки информации скорее правило, чем исключение. И такой провал будет стоить Луценко не кресла Генпрокурора и не политической карьеры, а может просто привести в тюремную камеру. Ну а Саакашвили идет ва-банк, что может служить косвенной уликой против него. А может и не служить – его акция действительно забуксовала и только какая-то жесть или провокация способны придать ей «второе дыхание». Так что продолжение следует. Очень-очень скоро. Вот только победителей в этом противостоянии может и не быть…

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