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    Що робити з шанувальниками «русского міра» в Україні?

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

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    Що робити з шанувальниками «русского міра» в Україні?

    Кремль і Путін своєю окупацією Криму та агресією на Донбасі багатьох розбудили і позбавили ілюзій

    Мовою оригіналу

    Ну что, дорогие детишечки, которые еще верят в идеологию «русского мира» и сказки про «один народ». Детишечками я вас называю из-за уровня развития, по возрасту вы как правило старенькие. У меня для вас плохие новости. А для нас хорошие. Вы проиграли в Украине главную войну – войну за мозги и за души. Согласно последнему опросу Центра Розумкова с тезисами российского президента Владимира Путина про «один народ» в Украине согласны всего 12,5%. Гейм Овер, ребята.

    Вас мало и вас все меньше. Потому что преобладает согласие в возрастной группе старше шестидесяти лет. То есть естественным путем этот процент будет снижаться. А у нас мовные квоты на телебаченни и радио. Новые учебники истории. Живые ветераны российско-украинской войны рядом на улицах, в транспорте и даже в соседнем подъезде. Новости про то, как Россия продолжает убивать наших защитников. Следующее поколение даже не будет понимать о чем речь, когда враг рассказывает про один народ и прочие глупости. Один народ? Братский? Ничего подобного. Все эти лозунги еще живы, но уже в коме и попытки реаниматологов признаны бессмысленными.

    Мы очень медленно шли по этому пути. Но именно Кремль и Путин своей оккупацией Крыма и агрессией на Донбассе многих разбудили и избавили от иллюзий. Украина не Россия. Народы разные и даже не друзья – дошло до подавляющего большинства и социология тому доказательство. В сказки про один народ твердо не верят 70%. Еще 17% боятся сказать или им настолько лень думать, что они «не определились».

    Что делать с оставшимися 12,5%, которые продолжают верить в путинские фантазии и наверняка очень любят Россию? Можно ждать, пока исчезнут естественным путем. Или надеяться, что до жирафа медленно, но все-таки дойдет. Или пусть уже послушают Зеленского, который прямым текстом сказал, что здесь России не будет, хотите в Россию – уезжайте. В самом деле – после войны, после всего этого тут России не будет. И союзного государства не будет. Потому любителям русского мира действительно проще и лучше уезжать. Ветер в… пусть будет в спину. И нехай щастить.

    Джерело: блог Кирила Сазонова

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    Теги: Росія пропаганда Путін
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    Що робити з шанувальниками «русского міра» в Україні?