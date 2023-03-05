У Росії не хочуть йти з окупованих територій України. Що з цим робити
«Згода є продукт за повного непротивлення сторін»
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Несмотря на 150 тысяч черных пакетов на России растет поддержка войны против Украины. Это результат опроса российского «Левада-Центра». Конечно, социология в Мордоре тот еще ребус, но вполне вероятно, что реальная картинка имеет такие черты.
Я вам больше скажу, только не смейтесь – две трети россиян считают военную кампанию удачной. То есть считают, что в общем справляются неплохо. Конечно, 50% выступают за мирные переговоры и только 43% против. Но! Сторонники переговоров в большинстве не считают возможным вернуть Украине оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей. Думаю, если добавить Крым и ОРДЛО, согласных будет еще меньше.
И что нам с этим делать? Вспоминаем цитату – «Согласие есть продукт непротивления сторон». Вывод очевиден.
Русню придется п... до полного непротивления ее с любой стороны. Ну, очевидно, что нет других вариантов. Не доходят до них слова...
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