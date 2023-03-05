У Росії не хочуть йти з окупованих територій України. Що з цим робити

«Згода є продукт за повного непротивлення сторін»

Мовою оригіналу

Будь ласка, читайте текст після реклами

Несмотря на 150 тысяч черных пакетов на России растет поддержка войны против Украины. Это результат опроса российского «Левада-Центра». Конечно, социология в Мордоре тот еще ребус, но вполне вероятно, что реальная картинка имеет такие черты.

Я вам больше скажу, только не смейтесь – две трети россиян считают военную кампанию удачной. То есть считают, что в общем справляются неплохо. Конечно, 50% выступают за мирные переговоры и только 43% против. Но! Сторонники переговоров в большинстве не считают возможным вернуть Украине оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей. Думаю, если добавить Крым и ОРДЛО, согласных будет еще меньше.

Будь ласка, читайте текст після реклами

И что нам с этим делать? Вспоминаем цитату – «Согласие есть продукт непротивления сторон». Вывод очевиден.

Русню придется п... до полного непротивления ее с любой стороны. Ну, очевидно, что нет других вариантов. Не доходят до них слова...