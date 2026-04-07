Окупанти вдарили по Херсону: є загиблі

Окупанти вбили трьох мирних мешканців у Корабельному районі

Російські війська вкотре завдали терористичного удару по житлових кварталах Херсона. Внаслідок ранкового обстрілу загинули троє людей, ще троє дістали поранення. Про черговий акт агресії повідомили у Херсонській Обласній військовій адміністрації, інформує «Главком».

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що близько 10:50 окупанти відкрили вогонь по житловій забудові Корабельного району міста. Снаряди поцілили безпосередньо у будинки цивільних мешканців.

«Внаслідок ударів поранення, несумісні з життям, дістали жінки 72 й 71 рік та 60-річний чоловік. Мої співчуття рідним та близьким», – написав Прокудін.

Окрім загиблих, постраждали ще троє містян. Бригади швидкої допомоги госпіталізували жінок 57 та 71 року, а також 72-річного чоловіка. Наразі медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Водночас, за інформацією Херсонської обласної військової адміністрації, кількість поранених через російські удари по Корабельному району міста зросла до пʼяти.

«Главком» писав, що напередодні російські окупаційні війська також атакували житлові квартали Херсона. Близько 10-ї години ранку під масованим обстрілом також опинився Корабельний район міста. Є жертви серед мирного населення.

Нагадаємо, російські війська значно наростили кількість засобів повітряного нападу. Лише протягом останнього тижня по території України було випущено близько 3000 безпілотників різних типів.

До слова, російські загарбники атакували Чернігівщину. Унаслідок удару РФ горить будівля Прилуцької міськради. Як повідомляється, ворог вдарив по центру Прилук. За даними ЗМІ, у місті пролунали три вибухи.