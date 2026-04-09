Путін не зупиниться на Донбасі: Зеленський попередив про загрозу для двох великих міст

Лариса Голуб
Лариса Голуб
Президент України Володимир Зеленський
фото: Офіс президента України

Зеленський сказав, що краще розуміє психологію та фактичні воєнні цілі Путіна

Президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія не обмежиться територіальними поступками і намагатиметься захопити Харків та Дніпро. Також глава держави розкрив недоліки стратегії команди президента США Дональда Трампа щодо Кремля. Про це, як повідомляє «Главком» Зеленський сказав у інтерв’ю Аластеру Кемпбеллу для подкасту The Rest is Politics.

Глава держави заявив, що навіть у разі захоплення Донбасу Кремль не зупиниться і намагатиметься просунутися далі – зокрема захопити Дніпро та Харків.

«Вони (американці – ред. Главком) не хочуть визнавати, що Путін буде їм брехати і що він може продовжити окупацію. Американці впевнені, що можуть довіряти Путіну», – сказав Зеленський.

Президент України вважає, що команда Трампа не зуміла «по-справжньому зрозуміти деталі того, чого хоче Росія». Він пояснив це тим, що двоє ключових американських переговірників Стів Віткофф і Джаред Кушнер «провели занадто багато часу» у спілкуванні з президентом РФ Володимиром Путіним та його оточенням. За словами Зеленського, торік вони п’ять разів відвідували Москву, але досі не побували в Києві.

«Главком» писав, що Зеленський анонсував нові зустрічі в Європі. Президент України Володимир Зеленський привітав рішення США зробити ставку на дипломатичне врегулювання ситуації навколо Ірану. 

Президент зазначив, що навіть оголошення про припинення вогню позитивно вплинуло на ринки – ціни на нафту знизилися. За його словами, це також є сигналом щодо Росії: окрім санкцій, діятимуть і інші інструменти впливу.

Також український лідер переконаний, що адміністрація президента США Дональда Трампа довіряє російському диктатору. Президент України Володимир Зеленський намагався переконати США у тому, що Росія допомагає Ірану воювати на Близькому Сході. Однак, за словами глави держави, це не дало результатів через позицію Вашингтона.

Теги: Харків Донбас путін Дніпро Володимир Зеленський

