Президент повідомив, скільки наземних роботизованих комплексів має виробляти Україна в рік

Глава держави: «Вже неможливо уявити оборону без дронів і так само – НРК»

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру оборони Михайлу Федорову та Генеральному штабу ЗСУ значно збільшити обсяги виробництва наземних роботизованих комплексів (НРК) – до 50 тис. одиниць цьогоріч. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

За словами президента, наземні роботизовані комплекси – це наступний великий крок у захисті держави, який дійсно впливає на ситуацію після того, як уже відбувся перехід на дрони.

«Вже неможливо уявити оборону без дронів і так само – НРК. Я хочу подякувати кожному підрозділу, всім нашим солдатам та командирам, нашим волонтерам, усім розробникам і виробникам, які займаються саме цим – саме впровадженням НРК», – каже він.

Очільник України наголосив, що обсяги виробництва та постачання повинні бути збільшені. На цей рік уже законтрактовано обсяг більш ніж удвічі – у порівнянні з минулим роком.

Зеленський: Україна завжди висловлює свою вдячність і завжди добре памʼятає, хто і як нас підтримував після початку цієї війни. Але всім партнерам важливо теж не забувати, що Україна захищає не тільки себе в цій війні, і особливо для Європи. Росія хоче нашу територію, щоб можна… — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 27, 2026

«І це рівень, який точно має бути ще більшим. Є завдання України і Генеральному штабу – як мінімум 50 тисяч НРК на цей рік. Мають усі розуміти: це захист життя. Логістика на фронті, евакуація поранених, бойові завдання – зараз максимально активно розвивається застосування саме НРК. Так і має бути», – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Обговорювалися три ключові питання: наземні роботизовані комплекси (НРК) та їх масштабування, захист від балістичного озброєння та доповіді розвідок про стан економіки РФ.