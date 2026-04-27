Президент повідомив, скільки наземних роботизованих комплексів має виробляти Україна в рік

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Президент повідомив, скільки наземних роботизованих комплексів має виробляти Україна в рік
Зеленський підкреслив, що обсяги виробництва роботизованих комплексів повинні бути значно збільшені
фото: Міноборони

Глава держави: «Вже неможливо уявити оборону без дронів і так само – НРК»

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру оборони Михайлу Федорову та Генеральному штабу ЗСУ значно збільшити обсяги виробництва наземних роботизованих комплексів (НРК) – до 50 тис. одиниць цьогоріч. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

За словами президента, наземні роботизовані комплекси – це наступний великий крок у захисті держави, який дійсно впливає на ситуацію після того, як уже відбувся перехід на дрони.

«Вже неможливо уявити оборону без дронів і так само – НРК. Я хочу подякувати кожному підрозділу, всім нашим солдатам та командирам, нашим волонтерам, усім розробникам і виробникам, які займаються саме цим – саме впровадженням НРК», – каже він.

Очільник України наголосив, що обсяги виробництва та постачання повинні бути збільшені. На цей рік уже законтрактовано обсяг більш ніж удвічі – у порівнянні з минулим роком.

«І це рівень, який точно має бути ще більшим. Є завдання  України і Генеральному штабу – як мінімум 50 тисяч НРК на цей рік. Мають усі розуміти: це захист життя. Логістика на фронті, евакуація поранених, бойові завдання – зараз максимально активно розвивається застосування саме НРК. Так і має бути», – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Обговорювалися три ключові питання: наземні роботизовані комплекси (НРК) та їх масштабування, захист від балістичного озброєння та доповіді розвідок про стан економіки РФ.

Президент повідомив, скільки наземних роботизованих комплексів має виробляти Україна в рік
Президент повідомив, скільки наземних роботизованих комплексів має виробляти Україна в рік
Поставки тайванських дронів до Європи рекордно зросли через війну в Україні
Поставки тайванських дронів до Європи рекордно зросли через війну в Україні
Москва у вогні: гра Metro 2039 випустила трейлер про війну в Україні (відео)
Москва у вогні: гра Metro 2039 випустила трейлер про війну в Україні (відео)
Дрон «Швідун»: характеристики одного з найефективніших перехоплювачів «шахедів»
Дрон «Швідун»: характеристики одного з найефективніших перехоплювачів «шахедів»
Дослідження виявило тривожний сигнал під час спілкування з ШІ
Дослідження виявило тривожний сигнал під час спілкування з ШІ
Кількість випадків обману з боку ШІ різко зросла – дослідження
Кількість випадків обману з боку ШІ різко зросла – дослідження

