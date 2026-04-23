Ердоган зробив заяву про переговори Зеленського з Путіним

glavcom.ua
Зеленський готовий відвідати будь-яку столицю, крім Москви і Білорусі, для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним
Кремль раніше заявив, що Путін зустрінеться з Зеленським лише для узгодження домовленостей

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив про намір Анкари відновити переговорний процес між Україною та Росією і організувати зустріч лідерів обох держав. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

За словами Ердогана, Туреччина прагне завершити війну дипломатичним шляхом і вже працює над відновленням переговорів.

«Ми працюємо над відновленням переговорів і організацією зустрічі на рівні лідерів», – йдеться в заяві.

Як повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський готовий відвідати будь-яку столицю, крім Москви і Білорусі, для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. 

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив готовність Києва до зустрічі на рівні лідерів України та РФ за участю президента Туреччини та, можливо, США. Український дипломат наголосив, що Анкара має «унікальний дипломатичний досвід і глобальний вплив».

Також президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина готова сприяти прямим переговорам між Україною та Росією. Зокрема, і на рівні лідерів, якщо і Київ, і Москва будуть готові.

