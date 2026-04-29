Пожежа на нафтоперекачувальній станції «Перм» – перші супутникові знімки

Спецпризначенці Служби безпеки України дістали нафтобазу за 1500 км від кордону

У ніч на 29 квітня дрони Служби безпеки України здійснили одну з найвіддаленіших атак за час війни. Ціллю стала лінійна виробничо-диспетчерська станція «Перм» у глибокому тилу Росії. Про це повідомляють Служба безпеки України, а медіа почали викладати кадри наслідків атаки.

На знімках видно, що вогнем охоплені кілька резервуарів з паливом.

На об'єкті зафіксовано масштабну пожежу після серії вибухів.

Пошкоджено два резервуари з паливом

Дим від пожежі було видно за кілька кілометрів від станції.

Хоча офіційні російські джерела намагаються замовчувати масштаби збитків, супутникові дані підтверджують, що пожежа була «масштабною» і її не вдавалося локалізувати протягом тривалого часу.

Зауважимо, «Перм» є стратегічним об'єктом, який забезпечує перекачування нафтопродуктів через розгалужену систему трубопроводів РФ.

Унаслідок атаки безпілотників на території станції виникла масштабна пожежа. За попередньою інформацією, вогонь охопив більшість резервуарів для зберігання нафти.

«Главком» писав, що цієї ночі фахівці Центру спецоперацій «Альфа» СБУ завдали удару по лінійній виробничо-диспетчерській станції «Пермь», яка розташована більш ніж за 1500 кілометрів від кордону з Україною.