Пожежа на нафтоперекачувальній станції «Перм» – перші супутникові знімки

Наслідки ураження ворожого об'єкта
Спецпризначенці Служби безпеки України дістали нафтобазу за 1500 км від кордону

У ніч на 29 квітня дрони Служби безпеки України здійснили одну з найвіддаленіших атак за час війни. Ціллю стала лінійна виробничо-диспетчерська станція «Перм» у глибокому тилу Росії. Про це повідомляють Служба безпеки України, а медіа почали викладати кадри наслідків атаки. 

На знімках видно, що вогнем охоплені кілька резервуарів з паливом. 

  • На об'єкті зафіксовано масштабну пожежу після серії вибухів.
  • Пошкоджено два резервуари з паливом
  • Дим від пожежі було видно за кілька кілометрів від станції.

Хоча офіційні російські джерела намагаються замовчувати масштаби збитків, супутникові дані підтверджують, що пожежа була «масштабною» і її не вдавалося локалізувати протягом тривалого часу.

Пожежа на нафтоперекачувальній станції «Перм» – перші супутникові знімки фото 1

Зауважимо, «Перм» є стратегічним об'єктом, який забезпечує перекачування нафтопродуктів через розгалужену систему трубопроводів РФ. 

Унаслідок атаки безпілотників на території станції виникла масштабна пожежа. За попередньою інформацією, вогонь охопив більшість резервуарів для зберігання нафти.

«Главком» писав, що цієї ночі фахівці Центру спецоперацій «Альфа» СБУ завдали удару по лінійній виробничо-диспетчерській станції «Пермь», яка розташована більш ніж за 1500 кілометрів від кордону з Україною.

Читайте також:

Читайте також

Нафтодолари більше не рятують Путіна
Нафтогазовий обвал РФ: Україна добиває бюджет Путіна
7 квiтня, 08:35
РФ з початку війни втратила 11 824 танки
Втрати ворога станом на 30 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
30 березня, 06:51
Родичі окупантів звинувачують місцеву владу в бездіяльності та звернулися до прокуратури
Кладовище з російськими окупантами пішло під воду (відео)
31 березня, 10:23
Трамп хотів озброїти іранців, щоб спровокувати нове повстання
План озброїти іранців провалився: Трамп обурений
6 квiтня, 19:46
Ексміністр закордонних справ Ірану помер після поранення внаслідок авіаудару
Ексміністр закордонних справ Ірану помер після поранення внаслідок авіаудару
10 квiтня, 02:59
На першому фото друкарня після ворожого удару, на другому – вже відновлена
ГУР і СБУ назвали військових РФ, які атакували друкарню в Харкові
15 квiтня, 12:48
Українські дрони показали, як виглядає війна майбутнього
FT: Іран адаптує свою військову стратегію на основі досвіду війни в Україні
20 квiтня, 05:44
Українські дрони знищили три ЗРК РФ за ніч на окупованих територіях
Дрони ЗСУ прорвали ППО. Три російські ЗРК знищено за ніч
23 квiтня, 21:57
Авторка аудіокниги «Дзвінки» Вікторія Кралько на церемонії вручення нагород
На конкурсі в Чехії перемогла аудіокнига з розмовами українців на початку вторгнення
Вчора, 09:58

США успішно вивели на орбіту надважку ракету Falcon Heavy (відео)
США нададуть $100 млн на ремонт укриття на ЧАЕС
«Росіянам це не сподобається». Набіулліна вказала на єдине джерело фінансування економіки РФ
США вдарили санкціями по Ірану: під обмеження потрапили десятки компаній і осіб
Об'єднані Арабські Емірати виходять з ОПЕК: названо дату
Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу – журналіст
Сьогодні, 17:46
«Кривбас» і «Динамо» після історичного поєдинку розділили призи туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 17:18
Усередині молочної галузі відбувся розкол: деталі
Сьогодні, 16:47
Нові та вживані авто: що найчастіше купували українці у І кварталі
Сьогодні, 16:10
ЮНЕСКО виділить понад мільйон доларів на відновлення заповідника «Хортиця»
Сьогодні, 15:28
Данія інвестує в український агросектор: що домовилися будувати разом
Сьогодні, 14:03

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
