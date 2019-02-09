Верховна Рада нанесла подвійний удар по Кремлю

Україна проявила не просто вищий клас дипломатії, але і здатність розігрувати серйозні геополітичні комбінації

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Голосование в Верховной Раде, закрепившее в Конституции наш курс в НАТО и Евросоюз имело огромное значение сразу по нескольким причинам. Первая - мы перестали играть по чужим сценариям. Можно вспомнить, что уже достаточно давно перспективы вступления Украины в НАТО обсуждали на самом высоком уровне... между странами НАТО и Россией. Да, вот такая была ситуация. До 2014 года именно с РФ согласовывали эти вопросы. Позже ситуация изменилась, ключевая роль Кремля была нивелирована тем фактом, что Украина вышла из под контроля и дала отпор попытке установить контроль снова с помощью вооруженной агрессии. Ключевая роль перешла к НАТО. Мы оставались субъектом в этом процессе. На какое-то время.

Теперь эта страница перевернута. Украина перехватила инициативу и теперь мы задаем правила в этой игре. НАТО такая сильная позиция даже импонирует, Россия бесится, но как раз переживания Кремля по степени важности для нас находятся где-то между мутациями утконоса и миграцией полярной совы. То есть интересно посмотреть на досуге, но по большому счету плевать. Да, теперь Украина диктует скорость и направление. И это логично - учитывая успехи нашей армии и глобальные перемены в стране.

Итак, Рада приняла изменения в Конституцию. Теперь наш курс в Евросоюз и, главное, в НАТО - закреплен официально на уровне Основного Закона Украины. То есть при любых изменениях во власти возможно топтание на месте, саботаж, но обратного пути в Таежный союз нет. Или придется снова менять Конституцию. А украинский народ уже точно не даст сторонникам рабства у России 300 депутатов. Ни при каких обстоятельствах. Все, мы перешли свой Рубикон и обратного пути нет. Сьмого лютого дійсно історична дата для нашої держави. Ну а теперь от красивых деклараций перейдем к реальным перемогам. А они есть, потому что в Верховной Раде приняли не просто историческое решение, но и разыграли красивую двухходовочку. Потому что к процессу подключились умные патриоты. Самый страшный кошмар Кремля.

На самом деле внесение изменений в Конституцию было знаковым событием, но... без практического наполнения. Ну, задекларировали курс в ЕС и НАТО. Прекрасно. Застраховались от разворота в обратном направлении. Но сама по себе статья Конституции не заставляет куда-то двигаться. Но в том-то и смысл двухходовочки, что противник наблюдает только за первым ходом. А ко второму не готов. И тут «Народный фронт» преподнес сторонникам дружбы и примирения с Кремлем неприятный сюрприз. Приехал Яценюк, обратился к депутатам, фракция «НФ» настояла на втором шаге и... вот уже Верховная Рада голосует за обращение к НАТО по предоставлению четкого плана действий по членству в Альянсе. Туше. И контрольный удар - привет от США, которые сразу заявили о поддержке такого решения. И выразили уверенность, что скоро поприветствуют Украину в ранге полноценного члена НАТО. Быстро, правда? Несмотря на то, что у них ночь. Лучшая импровизация - тщательно подготовленная.

Резюмирую. Украина проявила не просто высший класс дипломатии, но и способность разыгрывать серьезные геополитические комбинации. К которым враги оказываются совершенно не готовы, а надежные партнеры как раз в этот момент рядом и не тянут время с правильными заявлениями. Наши военные по полной программе делают врага на фронте. Наши политики из лагеря «ястребов» разыгрывают прекрасные комбинации в законодательном и дипломатическом поле. Сейчас важно не терять темп. Я не знаю, когда Евросоюз полноценно интегрирует Балканы и будет готов принять Украину. Но далекое НАТО сегодня вдруг оказалось близким и вполне реальным.

В Москве, наверняка сегодня в шоке. И ждут своих ручных собачек из Киева транзитом через Минск с объяснениями - как можно было не заметить подготовку такой комбинации? Я бы не ругал их слишком сильно. Каждый действует в меру своего уровня интеллекта. А тут друзья России в украинской политике проигрывают Яценюка в разы. Держитесь, ребята. Это только начало. Удачи вам, хорошего настроения и, главное, здоровья. Если дела так пойдут и дальше, вас часто будут вызывать в Москву и именно здоровье вам очень пригодится. А что вы хотели? Горька участь предателей...

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