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В одній із областей влада заборонила святкувати 1 вересня

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В одній із областей влада заборонила святкувати 1 вересня
фото ілюстративне

Дедалі більше регіонів заявляють про готовність до повернення школярів за парти

У Полтавській області заборонили святкувати початок навчального року, який припадає на 1 вересня. Про це заявив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

«На Полтавщині заборонили проведення святкових заходів, присвячених початку нового навчального року. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні Ради оборони області», – заявив він.

При цьому Лунін більше не додав ніяких деталей.

До початку нового навчального року в Україні залишається декілька днів. Дискусії про його формат ще тривають, але дедалі більше регіонів заявляють про готовність до повернення школярів за парти.

При цьому в МОН наголошують, що для переходу з онлайну до очних занять у навчальному закладі має бути укриття.

Нагадаємо, триває 551-ша доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби ворог завдав вісім ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

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Теги: Полтавщина війна школа освіта

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