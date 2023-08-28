В одній із областей влада заборонила святкувати 1 вересня

Дедалі більше регіонів заявляють про готовність до повернення школярів за парти

У Полтавській області заборонили святкувати початок навчального року, який припадає на 1 вересня. Про це заявив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«На Полтавщині заборонили проведення святкових заходів, присвячених початку нового навчального року. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні Ради оборони області», – заявив він.

При цьому Лунін більше не додав ніяких деталей.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До початку нового навчального року в Україні залишається декілька днів. Дискусії про його формат ще тривають, але дедалі більше регіонів заявляють про готовність до повернення школярів за парти.

При цьому в МОН наголошують, що для переходу з онлайну до очних занять у навчальному закладі має бути укриття.

Нагадаємо, триває 551-ша доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби ворог завдав вісім ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.