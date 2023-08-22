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Посол Росії обурився рішенням Данії передати Україні F-16 та отримав жорстку відповідь

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Посол Росії обурився рішенням Данії передати Україні F-16 та отримав жорстку відповідь
Посол Росії в Данії Володимир Барбін
фото з відкритих джерел

Російський дипломат звинуватив данців в ескалації та пригрозив новими жертвами

Посол Росії в Данії Володимир Барбін розкритикував рішення Данії передати 19 винищувачів F-16 Збройним силам України.  Буцімто, це є ескалацією війни. Його слова цитує Reuters.

Російський дипломат висловив своє обурення у той час, коли президент Володимир Зеленський перебував у палаці Крістіансборг.
Представник країни-агресорки цинічно назвав повномасштабну війну Росії проти України «конфліктом» та став погрожувати світові ескалацією.

«Той факт, що Данія вирішила передати Україні 19 літаків F-16, призводить до ескалації конфлікту. Прикриваючись тим, що Україна сама має визначити умови миру, Данія прагне своїми діями та словами не залишити Україні іншого виходу, окрім продовження військового протистояння з Росією», – сказав Барбін.

Також Барбін стверджує, що військова допомога Данії «штовхає Україну в прірву, а її населення прирікає на нові жертви». 

«Цілі спеціальної військової операції в Україні щодо забезпечення Росією своєї національної безпеки будуть досягнуті», – зазначив він.

На цю заяву відреагував міністр оборони Данії Якоб Еллеман-Єнсен. Він нагадав про воєнні злочини країни-агресорки, а також про умови використання F-16 нашими захисниками. Данський посадовець підкреслив, що Україна зможе застосовувати ці винищувачі тільки на своїй території.

«Представник країни, яка вдерлася до мирного сусіда і вбиває мирних жителів, наважується говорити, що інші розганяють конфлікт, який вони могли б зупинити завтра, просто сказавши: «Зараз ми відходимо до своєї країни». Я думаю, йому (Барбіну – «Главком») має бути соромно», – заявив голова Міноборони Данії.

Нагадаємо, Нідерланди та Данія передадуть Україні винищувачі F-16. За даними Міноборони Данії, умови включають успішно відібраний, перевірений і навчений український персонал, а також необхідні дозволи, інфраструктуру та логістику.

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Теги: росія Данія винищувач Україна

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