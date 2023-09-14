Міністр оборони Італії дав прогноз, коли закінчиться війна в Україні
На думку італійського міністра, перший крок у напрямку закінчення війни має зробити Росія
В Італії сподіваються на швидке завершення війни в Україні. Відповідну заяву зробив міністр оборони країни Гвідо Крозетто у коментарі La Repubblica під час візиту до Лондона.
Крозетто підкреслив, що сподівається на завершення війни дипломатичним шляхом. На переконання міністра оборони Італії це має статися у досить короткий термін – вже до кінця весни 2024 року.
Міністр заявив: «Я сподіваюся, що рішення буде знайдено протягом наступних семи чи восьми місяців... Контрнаступ – це не прогулянка парком, про що всім було відомо. Це далеко не так. Обидві сторони зазнають великих втрат».
Італійський чиновник також висловив сподівання, що переговори між Україною та Росією все ж таки розпочнуться, але перед цим має бути припинений вогонь.
Гвідо Крозетто додав: «Головна умова для переговорів, щоб Росія припинила бомбардувати Україну хоча б на один день. На наш погляд, кінцевою метою будь-яких гіпотетичних переговорів залишається відновлення міжнародної законності».
Нагадаємо, понад 70% учасників міжнародного опитування вважають, що Росія становить загрозу миру. Високий показник страху характерний для найбільших країн, які прагнуть бути лідерами в міжнародній і військовій областях. Але при цьому у мирних сферах Росія також постає вкрай недружньою країною – як до своїх громадян, так і іноземців.
Також ми писали, що Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з правових питань та прав людини висловив занепокоєння щодо легітимності внесених до конституції РФ поправок. Йдеться про поправки, які внесені до конституції РФ ще в липні 2020 року. Вони передбачають зняття обмежень на президентський термін та дозволяють Путіну залишатися при владі до 2036 року, коли йому виповниться 83 роки.
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