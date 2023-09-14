Головна Світ Політика
search button user button menu button

Міністр оборони Італії дав прогноз, коли закінчиться війна в Україні

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Міністр оборони Італії дав прогноз, коли закінчиться війна в Україні
На переконання міністра все має статися у досить короткий термін
фото: 24tv

На думку італійського міністра, перший крок у напрямку закінчення війни має зробити Росія

В Італії сподіваються на швидке завершення війни в Україні. Відповідну заяву зробив міністр оборони країни Гвідо Крозетто у коментарі La Repubblica під час візиту до Лондона.

Крозетто підкреслив, що сподівається на завершення війни дипломатичним шляхом. На переконання міністра оборони Італії це має статися у досить короткий термін – вже до кінця весни 2024 року.

Міністр заявив: «Я сподіваюся, що рішення буде знайдено протягом наступних семи чи восьми місяців... Контрнаступ – це не прогулянка парком, про що всім було відомо. Це далеко не так. Обидві сторони зазнають великих втрат».

Італійський чиновник також висловив сподівання, що переговори між Україною та Росією все ж таки розпочнуться, але перед цим має бути припинений вогонь.

Гвідо Крозетто додав: «Головна умова для переговорів, щоб Росія припинила бомбардувати Україну хоча б на один день. На наш погляд, кінцевою метою будь-яких гіпотетичних переговорів залишається відновлення міжнародної законності».

Нагадаємо, понад 70% учасників міжнародного опитування вважають, що Росія становить загрозу миру. Високий показник страху характерний для найбільших країн, які прагнуть бути лідерами в міжнародній і військовій областях. Але при цьому у мирних сферах Росія також постає вкрай недружньою країною – як до своїх громадян, так і іноземців.

Також ми писали, що Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з правових питань та прав людини висловив занепокоєння щодо легітимності внесених до конституції РФ поправок. Йдеться про поправки, які внесені до конституції РФ ще в липні 2020 року. Вони передбачають зняття обмежень на президентський термін та дозволяють Путіну залишатися при владі до 2036 року, коли йому виповниться 83 роки.

Теги: переговори війна контрнаступ міністр Італія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Генсек НАТО Єнс Столтенберг розмовляє з солдатами армії США під час візиту в Прагу
Чехія дозволила допуск американських військових на свою територію
17 серпня, 18:08
Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення
РФ готувала нову атаку на Київ: затримано ймовірного коригувальника
17 серпня, 10:25
Кирило Буданов та заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова з послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі.
Кирило Буданов зустрівся із послом Японії в Україні: деталі
19 серпня, 14:10
Володимир Зеленський
Чи може Україна воювати в довгу? Позиція президента
28 серпня, 01:11
Еммануель Макрон: «Ми прагнемо виключити пряму участь у конфлікті з Росією»
Макрон розповів, чи можлива участь Франції у війні в Україні
28 серпня, 15:37
Президент висловив співчуття рідним та близьким загиблих пілотів
Іде розслідування, про деталі говорити зарано: Зеленський про загибель трьох льотчиків
26 серпня, 20:58
Оля Полякова показала листування з хейтеркою
«Розкішне життя під час війни». Оля Полякова різко відповіла на критику хейтерів
31 серпня, 19:24
Державний секретар США Ентоні Блінкен
Блінкен назвав ключову мету США в Україні
Сьогодні, 06:33
Різні модифікації Atacms мають дальність від 165 до 310 км
Пентагон відреагував на чутки про можливе надання Україні ракет Atacms
12 вересня, 06:31

Політика

Міністр оборони Італії дав прогноз, коли закінчиться війна в Україні
Міністр оборони Італії дав прогноз, коли закінчиться війна в Україні
Польський Сенат створив комісію для розслідування впливу РФ на рішення влади
Польський Сенат створив комісію для розслідування впливу РФ на рішення влади
Депутат Кнесету відреагував на ігнорування Офісом президента посла Ізраїлю
Депутат Кнесету відреагував на ігнорування Офісом президента посла Ізраїлю
США ввели нові масштабні санкції проти Росії. У списку банки та заводи
США ввели нові масштабні санкції проти Росії. У списку банки та заводи
Росія більше не гарант безпеки для Вірменії: Пашинян пояснив, чому засумнівався у Путіні
Росія більше не гарант безпеки для Вірменії: Пашинян пояснив, чому засумнівався у Путіні
Болгарія зняла заборону на імпорт сільськогосподарської продукції із України
Болгарія зняла заборону на імпорт сільськогосподарської продукції із України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
У Німеччині через житло для українських біженців розгорівся скандал
16K
Антикорупційний суд арештував ексміністра Степанова
15K
СБУ затримала коригувальницю, яка працювала на депутата Держдуми РФ
9941
14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9536
Життя у мутаках та спеціальна програма: як Норвегія дбає про українців
5963
В Україні стався землетрус

Новини

Через ремонт АЕС на теплову генерацію було покладено додаткове навантаження – радник прем’єра
Сьогодні, 16:27
Україна готується відкрити порти для всіх вантажів, у цьому допоможе глобальне страхування – Financial Times
Сьогодні, 14:16
Хто з багатодітних батьків має право на відстрочку від мобілізації: роз'яснення
Сьогодні, 10:58
Уночі Росія атакувала Україну «Шахедами»: Генштаб оприлюднив деталі
Сьогодні, 07:44
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 14 вересня
Сьогодні, 04:51
14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:51

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту