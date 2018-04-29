Очільники Московської церкви централізовано зривають процес надання Томосу

Паканічу та Новінському легко. У них дипломатичні паспорти, мільйонні статки, а нам всім тут жити

На єпархії УПЦ МП надійшли десятки тисяч бланків. Церковне начальство просить вірян заповнити такі форми, де вірянин звертаючись до патріарха, просить «не узаконювати розкол», та протестують проти створення Єдиної помісної церкви на основі «розкольницьких угрупувань». Таким чином, церковне керівництво веде свідому

Вадим Новинський під час хресної ходи Московського патріархату

Паканічу та Новінському легко. У них дипломатичні паспорти, мільйонні статки, а нам всім тут жити

На єпархії УПЦ МП надійшли десятки тисяч бланків. Церковне начальство просить вірян заповнити такі форми, де вірянин звертаючись до патріарха, просить «не узаконювати розкол», та протестують проти створення Єдиної помісної церкви на основі «розкольницьких угрупувань».

Таким чином, церковне керівництво веде свідому диверсійну антиукраїнську роботу. Ймовірно, виконуючи забаганки Москви та їхніх московських сателитів.

А тепер від себе.

Дорогі отці настоятелі УПЦ МП!

Антонію Паканічу та Вадиму Новінському легко. У них дипломатичні паспорти, мільйонні статки, вони завтра в Росії, післязавтра в Європі. Вони зробили все, що «змогли», вони знищили авторитет нашої церкви.

А нам всім тут жити. Разом з тими, кого вони пропонують вам обмовити та принизити, в кого забирають право на визнання. Десятки священиків відмовилися заповнювати ці папери. Не бійтеся. Нічого не заповнюйте. Ви не самі.

І пишіть до нас.

Джерело: блог Лани Самохвалової

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