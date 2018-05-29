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    Думки вголос

    Війна за автокефалію. Чорні ящики від Московської церкви

    • Лана Самохвалова

      Журналіст

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    Чорні ящики від Московської церкви - Війна за автокефалію. Чорні ящики від Московської церкви
    Чорні ящики від Московської церкви

    У Московської церкви змінилася тактика

    Мовою оригіналу

    В результате виража с «антикефальными» бланками УПЦ МП собрали 50 тысяч подписей, которые отвезли на Фанар. Не густо, в десятки раз меньше, чем рассчитывали, учитывая, что по 20 тысяч на каждую епархию спускали. Журналистам спасибо.

    Точнее: и журналистам, и главным редакторам (которые считают нужным это ставить, даже если сами не особо религиозны) и поклон прям низкий - редакторам новостных строчек. Они первые видят новость и берут. Если б не ваша буча, то епархиальных священников бы сидящие в Киеве московские вассалы нагинали куда сильнее. Отдельное спасибо, что цитату о. Кирилла буквально с семи утра стали разбирать. ))) Тема должна быть в тонусе. Если даст Бог все случится, на старости вспомним, как нашу общую победу. 

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    Теперь, чтоб вы не смотрели этот треш.

    УПЦ МП (скорее с подачи Москвы) слегка сменило тактику. Они уже не вопиют на небо, что должны сидеть во главе объединения, как месяц назад. У них старая-новая риторика, «УПЦ КП злодеи, которые нас обижают, храмы отбирают и объединение должно быть на основе покаяния».То есть никогда. Это так по ходу.

    Джерело: блог Лани Самохвалової

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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