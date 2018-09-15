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    Думки вголос

    Дякую ворогу України Путіну за уроки патріотизму для українців

    • Лариса Ніцой

      Письменниця

    • Розсилка
    Дякую ворогу України Путіну за уроки патріотизму для українців

    Дякую Гриневич за уроки громадянської свідомості для батьків

    На сайті Міністерства освіти після скандалу з двоглавими і триколорними підручниками з російської мови, які були вилучені 2 роки тому, і які тихенько 1 вересня МОН підсунуло знову, так от, на сайті Міністерства освіти – зміни.

    Після обурення батьків, рекомендація навчатися за двоглавим підручником – випарувалася. Залишилася рекомендація на новішого підручника з московської мови, уже з прапором України та Євросоюзу. Дякую, батьки, що не мовчали. Дякую вчителям, які не ведуться на такі підручники. Тримайте вушко і далі «востро» з такою міністеркою.

    Відкриваємо новенький підручник з московської мови. «Украіна – многонаціональная страна». Ви це серйзно?

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    МОН, ви в якій страні живете? Як ви можете таку пургу писати в підручниках? Україна – моноетнічна держава. І завжди нею була. За останніми опитуваннями центру Разумкова українцями себе вважають 92% громадян. За даними ООН моноетнічною державою вважається країна, якщо в неї 73% представників одного етносу. І нічого, що 27% - інші національності. 73% - Це моноетнічна крана. Так каже ООН. А в Україні 92% вважають себе українцями. 92!

    За офіційним довоєнним переписом населення 2001 року Українців в Україні було 77,8 % - це теж моноетнічна держава.

    Звісно, не пані міністерка читає ці підручники. Їх читають «експерди». З цими «експердами» був неодноразовий скандал. Може міністерка їх звільнила? Ні. Далі експердують. Тому відповідальність на ній.

    Міністерство і далі впарює пургу українцям з дитинства, що ми багатонаціональная страна, тому українець, знай свайо мєсто серед інших етносів. В стойло. Так нам савєти ще впарювали.

    Міністерство, ви не телепні, ні, ви – вороги.

    Джерело: блог Лариси Ніцой

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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