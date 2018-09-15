Чи припустимо видавати Росії будь-кого під час війни?

Законна видача на смерть

Мовою оригіналу

Украина выдала террористам сбежавшего из РФ человека, которого террористы обвиняют в терроризме. Будет ли Генпрокуратура и дальше сотрудничать с страной-террористом, которая похищает и убивает тысячи людей, и где не действуют нормы права?

Эта ситуация по-настоящему шокирует. Генпрокуратура Украины 12 сентября выдала в РФ гражданина РФ ингуша Тимура Тумгоева, подозреваемого в терроризме, по запросу правоохранительных органов РФ.

Тумгоев прибыл из Турции в Украину 17 июня 2016-го, и сразу же был задержан согласно международному запросу о выдаче из РФ. Россия обвиняет Тумгоева в участии в боевых действиях в Сирии в составе террористической группировки ИГИЛ. Времени подумать было достаточно. Более года Тумгоев сидел в СИЗО, затем его выпустили под личные обязательства, но судебные заседания по нему продолжались. Миграционная служба Украины дважды отказала Тумгоеву в предоставлении вида на жительство.

Находясь на свободе, по словам Муслима - командира добровольческого подразделения чеченцев в Украине имени шейха Мансура, в ноябре 2017-го Тумгоев направился на фронт и принимал участие в боевых действиях совместно с другим добровольческим отрядом - 8-м батальоном Украинской добровольческой армии. Достоверность слов Муслима подтверждает Андрей Гергерт - командир 8-го батальона. Однако в решениях суда участие Тумгоева в войне не установлено, доказательства не были представлены.

Решение миграционной службы от отказе в виде на жительство адвокат Тумгоева обжаловал в апелляционном суде, но 9 июля 2018-го апелляционный суд подтвердил, что вид на жительство Тумгоев не получит. Адвокаты ухватились за последний шанс - кассацию, и подали жалобу. Но ее рассмотрения уже не дождались - 11 сентября Тумгоева арестовали и выдали в РФ.

«Цензор.НЕТ» обратился за комментарием к Евгению Енину, заместителю генерального прокурора, который принимал решение об экстрадиции:

«Я звертав особисту увагу - чи був громадянин РФ Тумгоєв учасником бойових дій на стороні України. Але на жодному засіданні ні Тумгоєв ні його захісник не говорили, що він є учасником бойових дій. Свідоцтв цього у справі нема. Якщо б були докази, що Тумгоєв діє в інтересах України, та в інтересах національної безпеки, можу вас запевнити, що ми б діяли іншим чином, і він би не був виданий. Але щодо щирості цієї людини у нас були суттєві сумніви.

Рішення ГПУ не було поспішним. Долею Тумгоєва у нас опікувалися народні депутати - до мене звертався Рефат Чубаров, і ми ретельно намагалися перевірити факти.

Є факти які Тумгоєв не заперечував - участь у бойових діях у Сирії. І цілком можливо, що він міг бути пов'язаний з терористичними структурами ІДІЛ.

Дії Тумгоєва викликали запитання та сумніві не тільки у нас - але й в Європейського суда з прав людини. Як відомо, якщо є сумніви, що людину несправедливо звинувачують, і вимагають видачі безпідставно, то Европейський суд використовує «правило 39», яким забороняє видачу. Але захист Тумгоєва двічі звертався до Європейського суду і двічі отримував відмову у застосуванні «правила 39». Отже, у Тумгоєва був час для свого захисту, але його свідчення довіри не викликали не тільки у нас. Можемо критикувати владу, але які можуть бути питання до нас, якщо навіть у Європі не знайшли доказів на користь Тумгоєва?

Через 2 місяці після звільнення з СІЗО Тумгоєв кинув браслет, зник, його шукали. Під час затримання СБУ здійснив спробу чинити збройний опір. Міграційна служба не знайшла підстав для надання йому статусу біженця.

Тож ми діяли законно та виважено.

Адвокати посилаються про заборону видачі Тумгоєва комітетом з прав людини ООН до завершення розгляду справи - але рішення комітету ООН для нас це не обов*язок, чому ми маємо чекати на його рішення, коли в нас вже є рішення ЕСПЛ?».

Однако адвокат Владимир Глушенко считает, что его подзащитный Тумгоев не исчерпал всех возможностей защиты в Украине, и задержание незаконно:

«Тумгоєва вже затримували з метою екстрадиції, його звільнили під особисте зобов’язання, він виконував встановлені судом обов’язки, кожні два місяці з’являвся до суду для участі в судовому засіданні про продовження строку дії запобіжного заходу. Я повідомляв суд, що Тумгоєв має посвідчення бійця добровольчого підрозділу, але у рішенні суду це не зафіксовано. Ми не вичерпали усіх можливостей для захисту, оскільки я подав касацію на рішення апеляційного суду».

Не будем сейчас говорить, воевал или не воевал Тумгоев за Украину, мог быть он связан с ИГИЛ или нет, это детали, которые требуют изучения и понимания, думаю, все это будет прояснено.

Не будем говорить о праве - в целом юридические основания у ГПУ для выдачи были.

Но дело в другом, бесспорном. Достаточно ли правовых решений если ты сотрудничаешь с врагом, который ведет против тебя войну, взрывает самолеты в нашем небе, взрывает машины и стреляет в людей в центре Киева, убивает тысячи украинцев ракетами и снарядами, похищает наших людей и пытает их в своих тюрьмах?!

Главный резонанс и ответственность властей Украины в этом деле - а допустимо ли вообще выдавать России кого-либо, а тем более по обвинению в терроризме?

Россия обвинила в терроризме и убийстве граждан РФ экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка - это не шутка, это настоящие решения правоохранительных органов РФ, которое во всем мире признаны фейком. Но они у себя в РФ доказали, что Яценюк убивал и пытал российских граждан в Чечне. Можно ли после этого доверять любым запросам РФ? Россия ложно обвинила в терроризме и подрывной деятельности сотни украинцев, сфальсифицировала десятки уголовных процессов. Прямо сейчас умирает в российской тюрьме «террорист» Сенцов. Россия захватила сотни заложников-украинцев, срочно названных террористами. Можно ли после этого доверять любым запросам РФ? Россия бомбит города и обстреливает из артиллерии, Россия уничтожила Чечню, осуществила массовые убийства сотен тысяч людей на Северном Кавказе - можно ли всех, кто бежал из РФ и взял в руки оружие считать «террористами»? Можно ли после этого доверять любым запросам РФ? В России отсутствует правосудие. Власти придумывают любые обвинения, суды просто штампуют решения, защита прав человека просто отсутствует. Людей убивают без суда, в российских тюрьмах применяются бесчеловечные пытки. Выдавать человека по запросу РФ - значит обрекать его на пытки и на смерть. Можно ли после этого доверять любым запросам РФ? Россия не выдает Украине террористов и преступников - так, не выдан убийца 16-летнего Степана Чубенко Виктор Погодин, которому вместо экстрадиции быстро оформили гражданство РФ. Россия ведет войну против Украины, в этой войне погибли уже тысячи наших людей, среди погибших воинов - в том числе и бывшие сотрудники прокуратуры. Украина разрывает все контакты с РФ, на официальном уровне признает Россию противником и агрессором. Можно ли после этого доверять любым запросам РФ?

Нет. России нельзя доверять. Решение о выдаче Тугоева в в РФ дискредитируют наше государство. С формальной точки зрения у Генеральной прокуратуры есть логика. Но это решение позорно, потому что показывает, что на пятом году войны Украина на своей территории руководствуется официальной информацией спецслужб РФ. Это недопустимо категорически! Ловить «террориста» по запросу настоящих террористов! Ведь РФ, в отличие от Тугоева, является террористической страной, преступная деятельность которой разоблачается постоянно - кровь на руках банды Путина признана во всем мире, и Россия своих террористов Украине не выдает! Так с какой стати мы должны выдавать в РФ тех, на кого они накидывают свои лживые обвинения?

Если Тугоев вызывает подозрения, значит его надо было выдворить в ту страну, откуда он к нам прилетел - в Турцию. Но выдавать в Россию - это значит направить человека на казнь, без всякой надежды на справедливость.

Мы отдали врагам их врага, который воевал против союзников Путина в Сирии, и искал у нас убежище. Его связи с ИГИЛ не установлены - фактом является только то, что он, гражданин РФ, был вынужден покинуть свой дом и воевать против Путина.

Такое не должно повториться. Это не правовая ошибка - это моральная ошибка, которая серьезно подрывает принципы работы государства и общества.

И это не ответственность одной Генпрокуратуры, нужны законодательные решения.

Верховная Рада Украины обязана дать свое разъяснение этой проблеме, запретить возможность выдачи в РФ по сфабрикованным обвинениям, и раз и навсегда выдачи людей в РФ по запросу российских террористов прекратятся - пока террористы Путина не будут отстранены от власти. Нам нужен «закон Тумгоева».

Джерело: блог Юрія Бутусова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»