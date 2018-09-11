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    Думки вголос

    Ви там з дуба впали? Як у школі на Київщині дітей вчать любити Росію

    • Лариса Ніцой

      Письменниця

    • Розсилка
    Ви там з дуба впали? Як у школі на Київщині дітей вчать любити Росію

    Не вибираю слів

    Ірпінське управління освіти - це розсадник ригів і сепарні, які чекають повернення своїх. Так кажуть люди. То в мене питання до цього управління і його керівника Білоруса Олега Анатолійовича: «Це правда»?! Бо скидається на те, що правда. І хто такі ті свої?

    Коцюбинський гуманітаний ліцей. Мова навчання - українська. Директор Нетяга Тамара Анатоліївна каже, що російська мова - це обов'язковий предмет у школі, ігнорує бажання батьків ділитися на групи і вивчати англійську (хто хоче мокшанської хай би далі вчив у своїй групі). Ан нєт. З московитською впертістю дірєхтор запроваджує московську мову для всіх. З першого класу. ОБОВ'ЯЗКОВО.

    Цього їй мало. Вона запроваджує в школі вилучений Міністерством освіти ще два роки тому скандальний підручник.

    Що за підручник такий. 

    Главниє слава на урокє - двуглавий арьол. (Умгу, для українців - це головні слова, аякже). 
    Рускій язік - самий распрастраньонний в мірє. (Серйозно? Ви крім плажів бували в Європі? І як вас розуміли у Франції, Іспанії, Італії та інших країнах?).
    Углубім знанія о народних і гасударствєнних сімвалах расії. (Точно треба углублять?) 
    Флаг расії - наш симвал.
    Герб расії - двуглавий арьол. Птіца ета нє прастая - с ней апасна ваєвать. (Тобто, українці з дитинства повинні забитися в куточок і тремтіти, замість знати, що ворога треба БИТИ).

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    Ви там з дуба впали? Як у школі на Київщині дітей вчать любити Росію
    Ви там з дуба впали? Як у школі на Київщині дітей вчать любити Росію
    Ви там з дуба впали? Як у школі на Київщині дітей вчать любити Росію
    Ви там з дуба впали? Як у школі на Київщині дітей вчать любити Росію
    Ви там з дуба впали? Як у школі на Київщині дітей вчать любити Росію

    Нетяга Тамара Анатоліївна - ви з дуба рухнули?

    Пане Білорусе, якщо ваша директорка така тупа, то як вона працює в школі на керівній посаді?

    Якщо вона не тупа, а розумна, то значить вона відвертий ворог України, який примусово закріплює в голівках українських діток антиукраїнську інформацію. (Ми адін арод, углубім знанія а сімвалах, с двухглавай куріцей апасна ваєвать - а що тоді роблять наші бійці на війні) То знову питання до пана Білоруса: якщо ваша Нетяга - сепар, То чому ви її тримаєте на посаді директора школи?

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    Батьки хочуть, щоб їхні діти вивчали англійську мову. За законом батьки, а не дурна тьотка, несуть відповідальність за своїх дітей, розвиток, відпочинок, освіту. Батьки! Як ви можете довіряти їй свої діток? Я мовчу про батьків, торохнутих у голову вірусом рускава міра, але ж є там притомні в цій школі? Чого ви боїтеся?

    Навчальний план у школі ухвалено з порушеннями. Вам ваша дірєхтар повинна була надати список із переліком предметів. З цього переліку ви повинні були обрати найпотрібніші. Не опитування, чи згодні ви на російську, бо у вас є вчителька російської. Вам повинні були дати перелік предметів, а ви повинні були обрати потрібніші з великого переліку, кожен для своєї дитини, і поставити позначку. Сумніваюся, якби вам надали в переліку англійську, польську чи яку, ви б їх посунули і вибрали російську, мовляв, нам не треба англійської. Наші діти мандруватимуть лише в росію, вчитимуться в майбутньому в росії, на пляжах під пальмами лежатимуть в росі.

    Вам такий перелік не дали. Бо з огляду на ваші галочки, треба було обрати навчальний план, який відповідає вашим бажанням. Вчителі такий план затверджують, а потім подають в Управління освіти.

    ЗРОЗУМІЙТЕ нарешті. Не вам управління надсилає навчальний план. А ВИ ЇМ НАДСИЛАЄТЕ. Точніше, надсилає директор, попередньо опитавши вас.

    Ну не можна ж бути такими рабами. Школа - це не приватна територія вашої НЕТЯГИ - це ваша територія і ваших дітей, де директор на зарплаті забезпечує вам освітні послуги. ЯКІ ВИ ХОЧЕТЕ ПОСЛУГИ?

    Про дітей думайте, про їхнє майбутнє, що їм потрібніше для життя. Комусь математика, комусь мова, а комусь танці. Комусь потрібна англійська, щоб мандрувати світом, а комусь мокшанська і досі важлива. Чи ви думаєте, у світі всі розуміють мокшанську? Ну з огляду на ваш підручник, ви так і думаєте. Так от, це міф.

    Не бійтеся говорити уголос. Не думайте про те, що Нетяга на вас косо дивитиметься.

    ДУМАЙТЕ ПРО ІНТЕРЕСИ ВАШИХ ДІТЕЙ. 
    НЕ ПРО ВЧОРА ДУМАЙТЕ, А ПРО ЇХНЄ МАЙБУТНЄ, ЯКЕ ВИ ЗАКЛАДАЄТЕ СЬОГОДНІ.

    Джерело: блог Лариси Ніцой

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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