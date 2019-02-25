Відбір на Євробачення: сьогодні бути колаборантом в Україні – це честь

Якою мовою, крім англійської, буде спілкуватися на Євробаченні у публічному просторі Марув, якщо навіть на відборі в Україні вона не парилася і говорила московитською

Українців знову намагаються нагодувати лайном. Національне телебачення вирішило над нами поглумитися

Спочатку Національне завело на конкурс до Євробачення купу конкурсантів-колаборантів, які співпрацюють з рашою, примусило українського глядача обирати претендента серед колаборантів, а потім сказало: «А нащо ви голосували за колаборанта?»

Це насмішкувате питання вибрикнула якась там керівниця на Національному Вікторія Сидоренко. Хочу запитати у цієї космополітки і пофігістки: «А на біса ви привели колаборантів на конкурс? ЧИМ ВИ ДУМАЛИ? За які такі заслуги ви їх провели на Національний відбір?

Ганьбисько Університетові Шевченка і ганьбисько Києво-Могицянці. Вікторія Сидоренко ВАША випускниця !!! Два найкращі виші України. Лайно собаче, кого ви випускаєте?

На біса Національне телебачення посадило таке журі, які потурають колаборантам, яке в рот води набрало і мовчало протягом обох півфіналів - бекнуло аж у фіналі, лише тоді, коли піднялася хвиля народного обурення. Отут вони всіх конкурсантів запитали: «Чий Крим?» Ви що, смієтеся над нами?!

Після скандалу, який піднявся, НАЦІОНАЛЬНЕ ВИРІШИЛО ВРЯТУВАТИ свою дупу. Воно підготувало ліпеник із лайна, щоб затулити тим ліпеником писки українців, які підняли обурену хвилю.

Що за ліпеник? А це Договір. Вони хочуть, щоб переможиця підписала договір, якщо вона їде на Євробачення то щоб більше, ню-ню-ню, не їхала в рашку на гастролі.

Тобто, ми ВСЕ ОДНО нагороджуємо її високою честю представляти Україну в Європі? Не дивлячись на те, що вона не ЗАСЛУЖИЛА ?! Бо їхати представляти Україну – це ЧЕСТЬ! Козли ви смердящі. ЧЕСТЬ, розумієте?

Ми її попросимо пообіцяти нам більше не їздити туди. Ах-ах, цим лохам можна пообіцяти все.

У мене питання. А як порушить обіцянку і поїде, то що Ви їй зробите?

Крім того, хочу запитати в Національного:

1. Якою мовою, крім англійської, буде спілкуватися на Євробаченні у публічному просторі співачка Марув, якщо навіть на відборі в Україні вона не парилася і говорила московитською.

2. Що вона робитиме, коли в неї братимуть інтерв’ю московитські (дружні для неї) ЗМІ? Те, щоб вона вернула від них пику, ви теж прописуватимете в контракті?

3. Що вона робитиме, коли зустрінеться з московитською командою і її співаком? Обніматиметься з ними на очах у всього світу? Вони ж друзі і вона ж несе мир! Які бійці в окопах? Стріляють. Де?

Ви це все теж пропишете в договорі? Всі поведінкові моделі конкурсантки?

На біса нам ваші тупі ігри з договором. Скасуйте її поїздку і крапка. ВИ ОБЛАЖАЛИСЯ. ВИ І СКАСОВУЙТЕ.

Якщо ж ви цього не зробите - вимагаю скасувати нашу участь в Євробаченні. А також вимагаю від віце-спікера з гуманітарних питання В’ячеслава Кириленка ініціювати звільнення к чортам усіх причетних до цього глуму над Україною.

Наперед хочу написати всім порохоботам. Ви – ідіоти. Саме політика вашого президента і привела до такого ганьбиська, коли бути колаборантом в Україні – це честь. За колаборацію на нацвідбір візьмуть, повезуть у Європу, звання дадуть – суцільні почесті і повага.

Джерело: блог Лариси Ніцой

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