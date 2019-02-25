Maruv поскаржилась, що її примушують відмовитися від участі в «Євробаченні»



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Maruv заявила, що готова відмовитися від виступів у Росії

Співачка повідомила, що отримала за добу пропозиції представляти три різні країни

Співачка Maruv, яка здобула перемогу в національному відборі на «Євробачення», заявила, що на неї чинять тиск із метою змусити відмовитися представляти Україну на пісенному конкурсі.

«Останні 24 години були найемоційнішими в моєму житті. Я здобула чесну перемогу в Національному відборі на Євробачення-2019, отримавши максимальну підтримку від телеглядачів і високий бал від членів журі. Але тепер нашу з вами перемогу хочуть забрати», - написала співачка на своїй офіційній сторінці в соцмережі Facebook у понеділок.

Вона заявила, що готова відмовитися від виступів у Росії та взяти на себе всі витрати для участі в конкурсі. «Я готова відмовитися від виступів у Росії. У прямому ефірі відповіла на всі запитання, які цікавили журі. Я не відвідувала Крим з 2014 року. Не порушувала жодного закону України. А також готова взяти на себе всі витрати щодо участі в міжнародному конкурсі», - наголосила Maruv.

Виконавиця розповіла, що договір із Національною суспільною телекомпанією України (НСТУ) забороняє їй будь-яку імпровізацію на сцені (порушення призведе до штрафу у близько 2 млн грн) і неузгоджене спілкування з журналістами, а також зобов'язує виконувати будь-які вимоги та вказівки НСТУ.

«Натомість від НСТУ я нічого не отримую: ані копійки фінансової підтримки, ані допомоги в організації поїздки, ані, тим паче, міжнародної промопідтримки», - зазначила вона.

«Я відчуваю тиск! І бачу явні спроби змусити мене відмовитися представляти свою країну на міжнародному конкурсі «Євробачення-2019», - підсумувала Maruv.

Як повідомлялося, 23 лютого в українському національному відборі на «Євробачення-2019» перемогла співачка Maruv, яка представлятиме Україну на пісенному конкурсі в столиці Ізраїлю Тель-Авіві в травні 2019 року.

За підсумками фіналу вона здобула 11 балів із 12 можливих. Члени журі поставили співачці п’ять очок, за результатами глядацьких голосувань Maruv отримала максимум - шість балів.

Раніше телеканал UA: Перший заявив, що українська співачка Maruv може представити Україну на пісенному конкурсі «Євробачення-2019» в Ізраїлі, якщо виконає умову, прописану в договорі, наданому для підписання суспільним мовником, який здійснює остаточний вибір артиста для виступу. Вона полягає у скасуванні гастролей в РФ.

Букмекери оцінили шанси української співачки Maruv на перемогу на конкурсі Євробачення, який відбудеться у травні в Ізраїлі. Зокрема, букмекерська контора bet365 прогнозує, що Maruv займе 4 місце за підсумками фіналу.

Ліцензіаром композиції Siren Song, яку виконала українська співачка Maruv на національному відборі на конкурс Євробачення є російський лейбл Warner Music Russia.