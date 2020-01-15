За що заступниця міністра культури Подоляк отримала в грудні майже 400 тис. грн зарплати?

Нам президент обіцяв прозорість і справедливість. Покажіть, куди пішли наші гроші!

Заступниця міністра культури Ірина Подоляк задекларувала 394 710 грн доходу в грудні. Це майже 16 тисяч доларів.

За що її призначили на цю посаду, я розумію. За особливі заслуги.

«Львов гаваріт па рускі» - її рук справа.

«Навчання мовами меншин, замість вивчення мов меншин» у законах про мову і законі про освіту – її рук справа.

«Квоти на тб лише 60% українською й аж 40% мовами меншин, а такі, як Ніцой, які вимагають 80% української мови і не змішувати різні мови в одній передачі – провокатори» - справа рук Подоляк.

Стаття 1, п.2 в законі про мову «Українська мова не може звужувати мовні потреби національних меншин» - теж справа рук Подоляк. Написала цю статтю, а тоді, як лев, билася за неї на всіх засіданнях. Верещала, що це практика всіх країн (брехала)! На щастя, ми цю статтю з боями вилучили.

Одне слово – "заслужила" перед українським народом на пост заступника міністра культури. Молодець.

Але ж це минулі заслуги. То вона відпрацьовувала зарплату(?) ВРУ, коли була депутатом.

Сьогодні Ірина Подоляк отримала 394 710 грн. за нову роботу - заступника міністра.

У мене питання, а що це за робота така? Який вид робіт був виконаний на такі гроші?

Ні, серйозно. Ми знаємо розцінки кахельників. Ми знаємо розцінки з перевезення. Ми знаємо скільки коштують послуги сантехніка. Скільки коштує поміняти набійку на каблуках.

Можна дізнатися розцінки мінкульту? Які види робіт за місяць треба зробити, щоб отримати за них 16 штук баксів?

Це наші гроші заплатили Подоляк. Спочатку ми відрахували частину своїх зарплат у бюджет, а їх взяли і віддали Подоляк на зарплату та премію.

Вимагаю звіт. За ЩО їй дали такі гроші.

Пан Бородянський в інтерв’ю сказав: «Якщо ми хочемо, щоб працівники працювали гарно, їм треба гарно платити». ПОГОДЖУЮСЯ! Все правильно сказано.

То що вона зробила гарного? Яке оте гарне, можете прозвітувати? Як воно виглядає? Стіни побілила у всьому міністерстві? Підлогу помила? Що було зроблено на 394 710 грн?

То що, товариство, підтримуєте? Нам потрібний публічний звіт про виконані роботи.

Ми громадянське суспільство, чорт забирай, чи куций хвіст? Нам президент обіцяв прозорість і справедливість. Покажіть, куди пішли наші гроші!

Джерело: блог Лариси Ніцой

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