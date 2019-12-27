У Московській церкві обіцяють битися в судах за абревіатуру «УПЦ»



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Керуючий справами Московської церкви в Україні Антоній не погоджується з тим, що у реєстрі Мінюсту новостворена Церква має право на назву Українська православна церква і на абревіатуру УПЦ

«Їхня назва (Помісної церкви) не співпадає з тією, яка записана Томосі», - митрополит Антоній

Керуючий справами Московської церкви в Україні митрополит Антоній запевняє, що нема жодних юридичних підстав забирати у їхньої церкви абревіатуру «УПЦ».

В інтерв’ю «Главкому» Антоній говорить, що «в законі (який вимагає перейменування релігійних організацій, центр яких знаходиться за кордоном) не сказано про УПЦ».

«Мінкульт зробив експертизу, в якій говориться, що ми нібито маємо все-таки перейменуватися. Вони склали список наших парафій і єпархіальних управлінь, яких зобов’язують перейменуватися. Однак, ми вважаємо цей експертний висновок безпідставним і оскаржуємо його в суді. Також зараз нами ініційовані судові позови в Конституційний Суд стосовно антиконституційності цього закону», - нагадав керуючий справами Московської церкви в Україні.

Також Антоній додав, що у березні згідно з рішенням суду, Мінкульту та всім реєстраторам заборонили вносити будь-які зміни до назв релігійних організацій УПЦ. «Мінкульт з цим не погодився і оскаржив його в апеляційному порядку. Але 22 липня цього року Шостий апеляційний суд відмовив Мінкульту у задоволенні апеляційної скарги, знову визнавши беззаперечність нашої аргументації. І знову Мінкультури не погодилося з цим рішенням і вирішив оскаржити це рішення в касаційному порядку. Але 11 грудня цього року Верховний суд залишив касаційну скаргу Мінкультури без задоволення», - сказав керуючий справами Московської церкви в Україні.

Що ж до того, що новостворена Церква згідно із даними реєстру Мінюсту має право на назву Українська православна церква і право використовувати абревіатуру УПЦ, то Антоній вважає, це незаконним. «У судових позовах ідеться про те, що їхня назва не збігається з тією назвою, яку Томосом їм дали. Тут не може бути двох однакових назв різних організацій. Ми працюємо у тому напрямку, аби юридично вирішити цю проблему», - наголосив Антоній.

Як повідомлялося, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що УПЦ Московського патріархату у своїй назві таки повинна позначити свою приналежність до Російської церкви, оскільки у Москві розташований її центр впливу.

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