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    Думки вголос

    На вокзалі в Краматорську вбили частинку кожного з нас

    • Андрій Любка

      Український письменник

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    Люди в Краматорську намагалися врятуватися... - На вокзалі в Краматорську вбили частинку кожного з нас
    Люди в Краматорську намагалися врятуватися...

    Сьогодні в Україні й живі почуваються як мертві

    Вокзал завжди був для мене символом любові, бо це місце зустрічей і прощань, обіймів і обіцянок, мрій про майбутнє і думки про повернення в свій дім.

    Люди в Краматорську намагалися врятуватися, вірили, що вже завтра будуть у безпеці, їх убили практично на порозі до свого порятунку. Здавалося, до нового життя вже можна дотягнутися рукою...

    На вокзалі в Краматорську вбито частинку кожного й кожної з нас.

    Це не художня метафора, це внутрішнє відчуття, що з кожним днем і з кожною такою новиною всередині з'являється все більше попелу й смерті, щось усередині перегорає і вже ніколи не відновиться.

    Один письменник писав про страшні часи, що то був час, коли «діти народжувалися одразу старими, це було видно по їхніх очах».

    Я б додав, що сьогодні в Україні й живі почуваються як мертві. Навіть якщо ми виживемо, це відчуття будемо носити з собою до смерті. Це наша поколіннєва травма, прижиттєве внутрішнє тавро.

    Вічна пам'ять убитим!

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    Джерело: блог Андрія Любки

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна обстріл Україна окупація вокзал #stoprussia
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    На вокзалі в Краматорську вбили частинку кожного з нас