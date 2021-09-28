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    Кличко подарував Усику пояс, якого той ще не завоював (фото)

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    Віталій Кличко подарував Олександру Усику&nbsp;перший пояс WBC з великим українським прапором - Кличко подарував Усику пояс, якого той ще не завоював (фото)
    Віталій Кличко подарував Олександру Усику перший пояс WBC з великим українським прапором
    Фото: пресслужба Віталія Кличка

    Усик заявив, що пояс WBC буде наступним завойованим ним трофеєм

    Мер Києва, вічний чемпіон в суперважкій вазі за версією WBC Віталій Кличко зустрівся з новим чемпіоном світу Олександром Усиком. Він ще раз привітав Усика із титулом чемпіона світу в суперважкій вазі в поєдинку з Ентоні Джошуа та подарував Олександру пояс WBC. Про це повідомляє пресслужба Кличка.

    «Я ще раз вітаю тебе з перемогою і хочу вручити символічний подарунок. Ти завоював 4 чемпіонських пояси в суперважкій вазі, а пояса за версією WBC в цій категорії в тебе ще немає. І ти обов‘язково його завоюєш! – сказав Кличко. – А я тобі дарую перший пояс WBC з великим українським прапором, який був виготовлений до Конгресу WBC, що відбувся в Києві в 2018 році. На удачу і мотивацію! Адже таким поясом володів і твій кумир – Мохаммед Алі».

    Усик подякував Кличку за підтримку. Також чемпіони поспілкувалися по відеозв‘язку з президентом WBC Маурісіо Сулейманом. Усик показав Сулейману пояс, подарований Кличком, і зазначив, що це буде наступний завойований ним трофей.

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    Кличко подарував Усику пояс, якого той ще не завоював (фото)
    Кличко подарував Усику пояс, якого той ще не завоював (фото)
    Кличко подарував Усику пояс, якого той ще не завоював (фото)
    Кличко подарував Усику пояс, якого той ще не завоював (фото)
    Кличко подарував Усику пояс, якого той ще не завоював (фото)
    Кличко подарував Усику пояс, якого той ще не завоював (фото)
    Кличко подарував Усику пояс, якого той ще не завоював (фото)
    Кличко подарував Усику пояс, якого той ще не завоював (фото)
    Кличко подарував Усику пояс, якого той ще не завоював (фото)

    Нагадаємо, Олександр Усик у ніч на 26 вересня переміг британця Ентоні Джошуа і став чемпіоном світу з боксу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO. 28 вересня він зібрав пресконференцію, на якій поділився радістю з прихильниками.

    Раніше Усик пояснив, чому на пресконференції перед боєм із Джошуа відповідав українською.

    Також стало відомо, що було написано на рукавицях Усика в бою з Джошуа.

    Теги: Віталій Кличко Київ бокс Олександр Усик
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    Кличко подарував Усику пояс, якого той ще не завоював (фото)