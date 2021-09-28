Кличко подарував Усику пояс, якого той ще не завоював (фото)

Усик заявив, що пояс WBC буде наступним завойованим ним трофеєм

Мер Києва, вічний чемпіон в суперважкій вазі за версією WBC Віталій Кличко зустрівся з новим чемпіоном світу Олександром Усиком. Він ще раз привітав Усика із титулом чемпіона світу в суперважкій вазі в поєдинку з Ентоні Джошуа та подарував Олександру пояс WBC. Про це повідомляє пресслужба Кличка.

«Я ще раз вітаю тебе з перемогою і хочу вручити символічний подарунок. Ти завоював 4 чемпіонських пояси в суперважкій вазі, а пояса за версією WBC в цій категорії в тебе ще немає. І ти обов‘язково його завоюєш! – сказав Кличко. – А я тобі дарую перший пояс WBC з великим українським прапором, який був виготовлений до Конгресу WBC, що відбувся в Києві в 2018 році. На удачу і мотивацію! Адже таким поясом володів і твій кумир – Мохаммед Алі».

Усик подякував Кличку за підтримку. Також чемпіони поспілкувалися по відеозв‘язку з президентом WBC Маурісіо Сулейманом. Усик показав Сулейману пояс, подарований Кличком, і зазначив, що це буде наступний завойований ним трофей.

Нагадаємо, Олександр Усик у ніч на 26 вересня переміг британця Ентоні Джошуа і став чемпіоном світу з боксу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO. 28 вересня він зібрав пресконференцію, на якій поділився радістю з прихильниками.

Раніше Усик пояснив, чому на пресконференції перед боєм із Джошуа відповідав українською.

Також стало відомо, що було написано на рукавицях Усика в бою з Джошуа.