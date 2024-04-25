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Європарламент пропонує ввести санкції проти Медведчука

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Європарламент пропонує ввести санкції проти Медведчука
Європарламент пропонує ЄС запровадити санкції проти Медведчука, як це раніше зробила Чехія
фото з відкритих джерел

Депутати пропонують посилити власний захист парламент

Європейський парламент закликав ЄС запровадити обмеження проти медійних організацій та осіб, відповідальних за поширення російської пропаганди. Зокрема, сюди ввійшли екснардеп Віктор Медведчук, його соратник Артем Марчевський та видання Voice of Europe. Про це йдеться на сайті Європарламенту.

«Депутати Європарламенту хочуть, щоб лідери ЄС і держав-членів розібралися із зусиллями Росії щодо втручання не тільки в інституції ЄС, а й по всьому Союзу. На їхню думку, існує відчуття терміновості та рішучості зробити це з огляду на наближення європейських виборів, які відбудуться 6-9 червня 2024 року», – зазначено в повідомленні.

Зокрема, Європарламент висловив стурбованість нещодавнім допитом провідного депутата Європарламенту від «Альтернативи для Німеччини» Максиміліана Краха Федеральним бюро розслідувань США за підозрою в тому, що він отримував гроші від агентів Кремля, а також арештом у Німеччині 23 квітня 2024 року його помічника за звинуваченням у китайському шпигунстві.

Депутати пропонують посилити власний захист парламенту, а саме підвищити культуру внутрішньої безпеки, включно з ретельними внутрішніми розслідуваннями для оцінки можливих випадків іноземного втручання і повним дотриманням системи внутрішніх санкцій.

Як повідомлялося, у середу, 27 березня, Чехія запровадила санкції проти підозрюваного у держзраді екснардепа Віктора Медведчука, якого минулого року обміняли на 200 полонених захисників «Азовсталі».

Раніше чеський уряд викрив велику мережу з поширення російського впливу в шести європейських країнах – Німеччині, Франції, Польщі, Бельгії, Нідерландах та Угорщині. Журналісти-розслідувачі виявили, що ключовою фігурою мережі був український проросійський політик Віктор Медведчук, переданий Києвом Росії 2022 року під час обміну полоненими.

До слова, Європарламент ухвалив резолюцію, у якій засуджує те, як проходили «перевибори» російського диктатора Володимира Путіна та закликає не вважити їх легітимними. Про це йдеться на сайті Європарламенту. 

В ухваленій резолюції європарламентарі закликають країни-члени ЄС та міжнародну спільноту не визнавати результати російських «виборів», оскільки вони проводилися у тому числі на окупованих територіях України, а на території Росії не були ані вільними, ані чесними.

Теги: Європарламент Європейський союз Віктор Медведчук санкції депутат

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