Військова після важкого поранення розповіла, що відчувала, будучи у комі

«Я розуміла, що це точно несвідомість, бо не можу нічим порухати», – поділилася Ольга Рукавішнікова

Військовослужбовиця Ольга Рукавішнікова із позивним Каратист закінчила консерваторію, грала на скрипці та виступала з концертами. Однак після повномасштабного вторгнення доєдналася до лав ЗСУ. Дівчина отримала кілька важких поранень, втратила око та пережила кому. Як інформує «Главком», у інтерв’ю «Армія TV» Ольга Рукавішнікова розповіла, що відчувала, будучи у комі.

«Я розуміла, що це точно несвідомість, бо не можу нічим порухати, нічого зробити, майже нічого не розумію. Тож у мене було три варіанти, що зараз відбувається. Перший – ніби я ще в школі, класі у восьмому, а все інше мені наснилось. Я просто зараз сплю, але якийсь сон, надто глибокий. Друге припущення було, що, можливо, я «200». І все, що тут відбувається, це вже не тут. А третє припущення якраз було правильним, що в мене знов поранення чергове, але просто серйозніше, ніж всі, які були до цього, тому я нічого не розумію», – поділилася військова.

За словами Ольги Рукавішнікової, на відновлення після поранення їй знадобилося два місяці. Нині вона продовжує службу у 411 полку безпілотних систем «Яструби».

