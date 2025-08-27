Росіяни обстріляли енергетичні та газові об’єкти в шести областях

Ворог атакував обʼєкти енергетики та газотранспортної системи на Сумщині, Полтавщині, Донеччині, Чернігівщині, Харківщині, Запоріжжі

У ніч з 26 на 27 серпня Російська Федерація здійснила чергову масовану терористичну атаку по цивільній інфраструктурі України. Окупанти дронами атакували об’єкти енергетичної та газотранспортної систем у шести областях України, зокрема на Сумщині, Полтавщині, Донеччині, Чернігівщині, Харківщині, Запоріжжі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

Зазначається, що близько першої ночі внаслідок удару БпЛА було пошкоджено обладнання на одній із ключових підстанцій у Сумах, внаслідок чого без електропостачання залишилась значна частина міста та промислових споживачів. На Полтавщині ворог цілеспрямовано комплексно атакував об'єкти газотранспортної інфраструктури, завдавши значних ушкоджень.

На місці влучань працюють аварійні та рятувальні служби: триває оцінка завданої шкоди. Енергетики і газовики докладають зусиль для якнайшвидшого відновлення енерго- та газопостачання.

«Розцінюємо російські атаки як продовження свідомої політики РФ з руйнування цивільної інфраструктури України напередодні опалювального сезону. Це черговий акт енергетичного терору, спрямований проти мирного населення», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, у ніч на 27 серпня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками на Суми. Унаслідок удару пошкоджено об'єкти інфраструктури. За попередніми даними, обійшлося без жертв.

Як повідомлялося, уночі ворог масовано атакував Полтавщину. Внаслідок обстрілів постраждало підприємство енергетичного сектору.

До слова, триває 1281-ша доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Вчора противник завдав двох ракетних та 64 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 109 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 625 обстрілів, зокрема 21 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 891 дрон-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Стара Гута Сумської області; Білогір’я, Преображенка Запорізької області; Антонівка Херсонської області.