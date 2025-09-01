Росія вдарила дронами по Чернігівщині: є поранені

Під ударом опинилось місто Городня

Увечері 1 верерсня російська окупаційна армія атакувала ударними дронами Чернігівщину. Внаслідок атаки є поранені. Наслідки повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає «Главком».

За повідомленням Чернігівської ОВА, ворог ударив безпілотниками по прикордонній громаді. Під ударом опинилось місто Городня. Пролунало три вибухи, пише ОВА.

Зазначається, що поранення отримала 14-річна дівчинка, її госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Також травми отримала 50-річна місцева жителька, її госпіталізовано до місцевої лікарні.

Також внаслідок ворожої атаки є пошкодження приватних будинків.

Нагадаємо, вранці 31 серпня російська окупаційна армія вдарила по Чернігівщині ударними безпілотниками.

За повідомленням ОВА, ворог поцілив у об’єкт цивільної критичної інфраструктури у Ніжинському районі.

До слова, у ніч на 7 серпня російська окупаційна армія здійснила атаку ударних дронів на Чернігівщину.