Рекордна атака ворога: Росія випустила понад 800 БпЛА і 13 ракет

Україна відбила рекордну повітряну атаку: збито понад 750 ворожих цілей

У ніч на 7 вересня Росія завдала масованого повітряного удару по території України, запустивши рекордні 818 повітряних цілей. Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що вдалося збити 751 з них. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

За інформацією Повітряних Сил, загалом армія РФ застосувала 818 засобів повітряного нападу. Українська протиповітряна оборона ефективно відбила атаку, знищивши більшість цілей.

805 ударних дронів (збито 747).

9 крилатих ракет «Іскандер-К» (збито 4).

4 балістичні ракети «Іскандер-М/KN-23» (не збито жодної).

Внаслідок атаки зафіксовано влучання 9 ракет та 56 ударних безпілотників на 37 різних локаціях. Крім того, падіння уламків збитих цілей сталося у 8 місцях.

Зазначається, що атака триває, і у повітряному просторі залишаються ще декілька ворожих безпілотників.

Нагадаємо, у ніч проти 7 вересня російська терористична армія завдала одного з наймасовіших ударів по території України за весь час. Telegram-канал «ППО радар» оприлюднив приблизного руху ракет та дронів під час атаки, передає «Главком».

Основна ціль атаки – Київ, Кривий Ріг та інші обласні центри.