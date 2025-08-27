США сильно відстають від України та Росії у галузі безпілотників – Politico

США далекі від створення арсеналу складних безпілотників, які вже активно використовують у повномасштабній війні в Україні

Американська армія значно відстає від України та Росії у сфері розробки й розгортання бойових дронів. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

На думку експертів, США ще далекі від створення арсеналу складних безпілотників, які вже активно використовують у повномасштабній війні. Йдеться, зокрема, про дрони-камікадзе та наземні апарати для мінування й транспортування вантажів.

Ветеран морської піхоти Ден Колдуелл пояснює, що армія США відстає тому, що її генерали досі «воюють минулу війну». Їхнє мислення сформувалося під час конфліктів в Іраку та Афганістані, тому Пентагон зосереджується на дорогих «престижних» програмах, як-от винищувачі F-35 та ракети Sentinel, а не на інноваціях у безпілотній сфері.

Натомість, війна в Україні на практиці довела, що роботи й штучний інтелект кардинально змінюють характер бойових дій. Надія Шадлоу з Hudson Institute відзначає, що найцінніший урок, який можна винести з українського досвіду, – це здатність до адаптивності та швидкого масштабування рішень.

Експерти закликають Пентагон спростити процеси закупівель, активніше залучати комерційні виробничі потужності й закуповувати готові деталі на ринку. Це допоможе США швидко надолужити втрачений час. Експертка Катерина Бондар підкреслює, що в Україні майже кожен солдат уміє користуватися дронами, тоді як у США цей процес ще навіть не розпочався.

Раніше у Сполучених Штатах Америки вперше за межами українського фронту успішно збили безпілотник за допомогою FPV-дрона. Експеримент провели 173-тя повітряно-десантна бригада спільно з Нацгвардією штату Пенсильванія та Центром озброєння Командування з розвитку бойових можливостей армії США, повідомляє «Главком» із посиланням на Defense Express.

Для випробування використали БпЛА Skyraider, який переобладнали під FPV-дрон. Первісно цей дрон призначався для розвідки та доставки невеликих вантажів, але для експерименту його оснастили протипіхотною мінною направленої дії Claymore, підвішеною під дрон.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові не вийдуть з неокупованої частини Донеччини в обмін на припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

«Ми не вийдемо з Донбасу. Ми не можемо зробити це. Донбас для росіян – це плацдарм для майбутнього нового наступу. Кілька років – і в Путіна буде відкритий шлях і на Запорізьку, і на Дніпропетровську області. І не тільки. Також на Харків. Зараз хочуть подарувати їм (росіянам, – «Главком») приблизно 9 тис. кв. км, це близько 30% всієї Донецької області (розмір неокупованої території, – «Главком»), і це плацдарм для нової агресії», – наголосив президент.