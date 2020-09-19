Один абсурд породив інший. Про територіальні округи на виборах депутатів Київради

Андрій Магера Ексзаступник голови Центральної виборчої комісії

Андрій Магера

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Межі округу в Дніпровському районі виявилися розірваними. А в межах частини округу Святошинського району утворили анклав

Так уже склалося, що державний орган (ЦВК) самостійно вирішив, що не варто застосовувати Прикінцеві положення Закону номер 805. І до парламентського комітету вирішили не звертатися, як у випадку з призначенням виборів депутатів районних рад.

Проте навіть у разі незастосування Закону номер 805, ні ЦВК, ні суди вирішили не звертати увагу на те, що згідно з Виборчим кодексом України була можливість утворити 10 територіальних округів у столиці, тобто по одному округу у кожному районі міста. Бо така кількість округів є допустимою - меншою на 2 від середньої орієнтовної кількості (12). Бо міські організації політичних партій мали можливість закріпити від 5 до 12 кандидатів у кожному територіальному окрузі. Вони навіть цього не досліджували. Бо нецікаво.

Один абсурд породив інший. Ні в ЦВК, ні в окружного адміністративного суду Києва, ні в Шостого апеляційного адміністративного суду не виникло запитань, чому поділили для утворення територіальних округів Деснянський, Дніпровський і Святошинський райони, але залишився неподіленим найбільший за кількістю виборців район столиці - Дарницький.

Нещодавно Український центр ￼суспільних даних оприлюднив карту утворених територіальних округів на виборах депутатів Київської міської ради (маєте змогу ознайомитися самостійно).

Зокрема, межі округу в Дніпровському районі виявилися розірваними. А в межах частини округу Святошинського району взагалі утворили анклав.

Мабуть, треба законодавчо забирати у ЦВК повноваження здійснювати контроль за одинаковим застосуванням законодавства про місцеві вибори на всій території України, бо їм ці повноваження, схоже, непотрібні.

А суди, очевидно, доцільно позбавити права розглядати виборчі спори. Адже недарма богиня Феміда є сліпою.

Джерело: блог Андрія Магери

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