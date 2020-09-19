  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Андрій Магера
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Один абсурд породив інший. Про територіальні округи на виборах депутатів Київради

    • Андрій Магера

      Ексзаступник голови Центральної виборчої комісії

    • Розсилка
    Один абсурд породив інший. Про територіальні округи на виборах депутатів Київради

    Межі округу в Дніпровському районі виявилися розірваними. А в межах частини округу Святошинського району утворили анклав

    Так уже склалося, що державний орган (ЦВК) самостійно вирішив, що не варто застосовувати Прикінцеві положення Закону номер 805. І до парламентського комітету вирішили не звертатися, як у випадку з призначенням виборів депутатів районних рад.

    Проте навіть у разі незастосування Закону номер 805, ні ЦВК, ні суди вирішили не звертати увагу на те, що згідно з Виборчим кодексом України була можливість утворити 10 територіальних округів у столиці, тобто по одному округу у кожному районі міста. Бо така кількість округів є допустимою - меншою на 2 від середньої орієнтовної кількості (12). Бо міські організації політичних партій мали можливість закріпити від 5 до 12 кандидатів у кожному територіальному окрузі. Вони навіть цього не досліджували. Бо нецікаво.

    Один абсурд породив інший. Ні в ЦВК, ні в окружного адміністративного суду Києва, ні в Шостого апеляційного адміністративного суду не виникло запитань, чому поділили для утворення територіальних округів Деснянський, Дніпровський і Святошинський райони, але залишився неподіленим найбільший за кількістю виборців район столиці - Дарницький.

    Нещодавно Український центр ￼суспільних даних оприлюднив карту утворених територіальних округів на виборах депутатів Київської міської ради (маєте змогу ознайомитися самостійно).

    Зокрема, межі округу в Дніпровському районі виявилися розірваними. А в межах частини округу Святошинського району взагалі утворили анклав.

    Мабуть, треба законодавчо забирати у ЦВК повноваження здійснювати контроль за одинаковим застосуванням законодавства про місцеві вибори на всій території України, бо їм ці повноваження, схоже, непотрібні.

    А суди, очевидно, доцільно позбавити права розглядати виборчі спори. Адже недарма богиня Феміда є сліпою.

    Читайте також: Кличко здивував. Кого «Удар» веде в Київраду

    Джерело: блог Андрія Магери

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    ЦВК Київ Київрада вибори
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Іванов
    Сергій Іванов

    Журналіст

    Андрій Іллєнко
    Андрій Іллєнко

    Народний депутат України 7, 8 скликань

    Артемій Троїцький
    Артемій Троїцький

    Російський журналіст, дисидент

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Павло Ковтонюк
    Павло Ковтонюк

    Ексзаступник міністра охорони здоров'я України

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies