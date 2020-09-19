Єрмак назвав умови проведення виборів в ОРДЛО



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Голова Офісу президента України Андрій Єрмак Фото Офісу президента

Глава ОП підтвердив, що постанова про ВРУ місцеві вибори гальмує переговорний процес щодо Донбасу

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак наголосив, що проведення місцевих виборів на непідконтрольній Україні території Донбасу можливе лише після повної деокупації, врегулювання всіх безпекових питань та з дотриманням стандартів ОБСЕ. Про це він заявив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера», повідомляє пресслужба Офіс президента.

Також Андрій Єрмак прокоментував питання ведучого, чи збирається Верховна Рада вносити зміни до постанови про призначення місцевих виборів в Україні, яка начебто гальмує подальше просування в переговорах. Зокрема, керівник Офісу наголосив, що лише парламент має повноваження ухвалювати ті чи інші закони та постанови.

«Ні політики в Україні, ні тим паче політики ззовні не можуть щось обіцяти, говорити, що щось буде прийнято», –пояснив він.

Крім цього, Єрмак підтвердив, що ухвалена Радою постанова про місцеві вибори спричиняє складнощі у переговорному процесі.

«Але коли ми зустрічалися в Берліні, я поінформував представників «Нормандської четвірки» про те, що дійсно сьогодні у Верховній Раді України зареєстрована постанова щодо змін до постанови про проведення місцевих виборів. Вона внесена депутатом Качурою, і коли це визначить Верховна Рада, вона потрапить у залу, і там буде вирішуватися її доля», – заявив керівник ОП.

Водночас Єрмак наголосив, що рішення повинно бути ухвалено відповідно до інтересів України, норм міжнародного права та зобов’язань, які є.

Нагадаємо, нещодавно Єрмак заявляв, що конфлікт на Донбасі буде завершено до кінця каденції Володимира Зеленського, і наразі Україна вже має певний прогрес у цьому питанні.

Як повідомлялося, Єрмак розраховує на «мудре рішення» Ради щодо зміни постанови про місцеві вибори.