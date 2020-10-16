Порада виборцям: листочки з опитуваннями від Зеленського знадобляться для розпалу дров

Андрій Магера Ексзаступник голови Центральної виборчої комісії

Андрій Магера

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Заодно можна поцікавитися, звідки в організаторів «опитування» Ваші захищені законом персональні дані

Моя порада виборцям.

Якщо побачите листочки з «опитуваннями» від Зеленського, забирайте їх із собою.

Пам’ятайте, що лише закон, в тому числі Виборчий кодекс, а не чиясь захцянка, визначає, що таке виборчий документ. А Кримінальний кодекс (в свою чергу щодо виборчих документів чи документів референдуму) також відштовхується лише від закону.

Тому сміливо беріть цей папірчик із собою. Знадобиться для розпалу дров чи для інших побутових потреб.

Заодно зможете поцікавитися, звідки в організаторів «опитування» Ваші захищені законом персональні дані. І безумовно маєте повне право викликати поліцію.

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Джерело: блог Андрія Магери

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