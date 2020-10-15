  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Юрій Бутусов
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Українці мають зробити все можливе, щоб зірвати незаконне опитування Зеленського

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Українці мають зробити все можливе, щоб зірвати незаконне опитування Зеленського

    Проведення опитування є порушенням закону про вибори і незаконною агітацією на користь партії «Слуга народу»

    Мовою оригіналу

    Уважаемые сограждане, на своем избирательном участке, я, как законопослушный гражданин Украины, сделаю все возможное, чтобы не допустить проведения незаконного опроса, объявленного президентом Владимиром Зеленским. Проведение опроса является нарушением закона о выборах и незаконной агитацией в пользу партии «Слуга народа», поэтому как только я увижу на своем участке тех, кто проводит опрос Зеленского, сделаю все возможное, чтобы пресечь это правонарушение, сорвать опрос, изъять как вещественное доказательство преступления бумаги этого опроса.  Надеюсь, что так поступят на всех избирательных участках все уважающие законы Украины граждане.

    И коротко по сути. Создание «свободной экономической зоны на Донбассе» прямо противоречит государственным интересам Украины. Не может быть никаких форм признания любой деятельности на территории, на которой не действуют украинские законы. Зеленский пытается узаконить бизнес на оккупированной территории, поскольку это составная часть Приднестровского сценария, реализованного помощником Путина Дмитрием Козака в Молдове. Россия добилась, что власти Молдовы признали экономическую деятельность оккупированного РФ Приднестровья, оформляют документы на экспорт из Приднестровья, собирают какие-то налоги с территории, которую не контролируют, и таким образом, дают собирать налоги и российским властям. Россия, в результате, имеет возможность содержать за счет самой Молдовы свою оккупационную администрацию. Мы с вами понимаем, что вопросы Зеленского - это очередной вброс российских инициатив, чтобы добиться прекращения сопротивления Украиной, и легализовать бизнес на Донбассе в украинском правовом поле, чтобы они начали воевать против нас за наш счет. Разумеется, эта очередная пророссийская акция президента Зеленского должна получить жесткий отпор в гражданском обществе.

    Предлагаю каждому утром в день голосования выйти на свой избирательный участок, и в случае признаков опроса Зеленского на самом участке либо у дверей участка, что прямо запрещено законом, принять меры к задержанию правонарушителей и выложить немедленно фото и видео этого нарушения в фейсбук.

    Читайте також: 

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    вибори закон Володимир Зеленський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Володимир Ар`єв
    Володимир Ар`єв

    Народний депутат

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Олена Білозерська
    Олена Білозерська

    Боєць Української добровольчої армії 

    Анатолій Гриценко
    Анатолій Гриценко

    голова Координаційної ради партії «Громадянська позиція»

    Юлія Тимошенко
    Юлія Тимошенко

    Лідер партії «Батьківщина»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies