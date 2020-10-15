Українці мають зробити все можливе, щоб зірвати незаконне опитування Зеленського

Проведення опитування є порушенням закону про вибори і незаконною агітацією на користь партії «Слуга народу»

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Уважаемые сограждане, на своем избирательном участке, я, как законопослушный гражданин Украины, сделаю все возможное, чтобы не допустить проведения незаконного опроса, объявленного президентом Владимиром Зеленским. Проведение опроса является нарушением закона о выборах и незаконной агитацией в пользу партии «Слуга народа», поэтому как только я увижу на своем участке тех, кто проводит опрос Зеленского, сделаю все возможное, чтобы пресечь это правонарушение, сорвать опрос, изъять как вещественное доказательство преступления бумаги этого опроса. Надеюсь, что так поступят на всех избирательных участках все уважающие законы Украины граждане.

И коротко по сути. Создание «свободной экономической зоны на Донбассе» прямо противоречит государственным интересам Украины. Не может быть никаких форм признания любой деятельности на территории, на которой не действуют украинские законы. Зеленский пытается узаконить бизнес на оккупированной территории, поскольку это составная часть Приднестровского сценария, реализованного помощником Путина Дмитрием Козака в Молдове. Россия добилась, что власти Молдовы признали экономическую деятельность оккупированного РФ Приднестровья, оформляют документы на экспорт из Приднестровья, собирают какие-то налоги с территории, которую не контролируют, и таким образом, дают собирать налоги и российским властям. Россия, в результате, имеет возможность содержать за счет самой Молдовы свою оккупационную администрацию. Мы с вами понимаем, что вопросы Зеленского - это очередной вброс российских инициатив, чтобы добиться прекращения сопротивления Украиной, и легализовать бизнес на Донбассе в украинском правовом поле, чтобы они начали воевать против нас за наш счет. Разумеется, эта очередная пророссийская акция президента Зеленского должна получить жесткий отпор в гражданском обществе.

Предлагаю каждому утром в день голосования выйти на свой избирательный участок, и в случае признаков опроса Зеленского на самом участке либо у дверей участка, что прямо запрещено законом, принять меры к задержанию правонарушителей и выложить немедленно фото и видео этого нарушения в фейсбук.

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Джерело: блог Юрія Бутусова

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