Росія оголосила персоною нон грата естонського дипломата

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

Росія у відповідь висилає естонського дипломата з Москви

Міністерство закордонних справ РФ оголосило про вислання співробітника посольства Естонії в Москві. Це рішення є «заходом у відповідь» на вислання російського дипломата з Таллінна 13 серпня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Як повідомляється на сайті російського МЗС, 4 вересня до відомства був викликаний тимчасовий повірений у справах Естонії в Росії Марек Юхтегі. Під час зустрічі йому висловили «рішучий протест» у зв’язку з оголошенням російського дипломата «persona non grata» без будь-яких на те підстав.

«Виходячи з принципу взаємності, російська сторона заявила, що з Росії висилається дипломатичний співробітник посольства Естонії в Москві. До естонської сторони також було доведено, що будь-які ворожі дії Таллінна не залишаться без відповіді», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, 13 серпня Міністерство закордонних справ Естонії повідомило про оголошення persona non grata першого секретаря посольства Росії і наказало йому покинути країну.

Нагадаємо, Естонія готова направити до України військовий миротворчий контингент у складі однієї роти в межах «коаліції рішучих». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністра Естонії Крістена Міхала, якого цитує ERR.

Водночас прем’єр наголосив, що обговорювати деталі можливої місії наразі передчасно. «Зараз ми на етапі підготовки до зустрічі президентів України і Росії. Якщо вона відбудеться, то теоретично за нею може відбутися тристороння зустріч. Лише тоді цей процес може бути запущений», – зазначив він.

До слова, Естонія вивчає, чи може відродження виснажених торфовищ допомогти захистити країну від нападу Росії. Про це повідомляє Politico з посиланням на міністерство клімату країни, передає «Главком».

Естонія – вже третя країна ЄС після Фінляндії та Польщі, що ведуть переговори на рівні міністрів щодо ідеї відновлення боліт вздовж східного флангу НАТО. Вчені зазначають, що торфовища можуть слугувати дуже ефективними пастками для ворожих танків.

