Карта бойових дій в Україні станом на 14 серпня 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Нині триває 1267-й день повномасштабної війни
фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку окупаційні війська атакували 20 разів

За минулу добу відбулося 148 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 2 ракетних та 87 авіаційних ударів, застосувавши чотири ракети та скинувши 154 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5758 обстрілів, з них 82 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4423 дрони-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Бояро-Лежачі, Біловоди Сумської області; Покровське Дніпропетровської області; Успенівка, Новоандріївка, Приморське, Оріхів, Червона Криниця Запорізької області; Антонівка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два артилерійські засоби, склад матеріально-технічних засобів, пункт управління та радіолокаційну станцію російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 14 серпня 2025 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські оборонці відбили шість атак росіян. Противник завдав 16 авіаційних ударів, загалом скинув 27 керованих авіаційних бомб та здійснив 289 обстрілів, зокрема 14 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 серпня 2025 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Відбулося п’ять боєзіткнень у районах Вовчанська, Кам’янки, Западного та Фиголівки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 серпня 2025 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 серпня 2025 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог атакував 13 разів, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Нововодяне, Карпівка, Рідкодуб, Колодязі та Торське.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 серпня 2025 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Наші захисники відбили 14 штурмових дій окупаційних військ в районах Григорівки, Новоселівки та Переїзного.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 серпня 2025 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Зафіксовано три боєзіткнення. Ворог атакував у бік Ступочок та Предтечиного.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 серпня 2025 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив сім атак у районах Щербинівки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Степанівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 серпня 2025 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Наші захисники зупинили 56 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Новоекономічне, Родинське, Промінь, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Новоукраїнка та Дачне.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 серпня 2025 року фото 9
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Наші захисники зупинили 14 спроб прорвати оборонні рубежі наших військ в районах населених пунктів Маліївка, Товсте, Шевченко та Олександроград.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 серпня 2025 року фото 10
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив одну спробу просунутись вперед поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 серпня 2025 року фото 11
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник наступав поблизу населеного пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 14 серпня 2025 року фото 12
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони зупинили чотири спроби агресора просунутися вперед.

Нагадаємо, триває 1268-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб війна окупанти росія

