Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на українські міста, заяви Трампа: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Атака на українські міста, заяви Трампа: головне за ніч
Головні новини ночі проти 20 серпня
фото: Сумська ОВА

Наслідки російських обстрілів уточнюються

Ворог атакував Одесу та Одещину, а також Охтирку на Сумщині, Трамп зробив декілька заяв про Україну, теракт у Нігерії, відновлення роботи трубопроводу «Дружба» 

«Главком» зібрав головні події ночі проти 20 серпня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на Одещину

Спершу стало відомо, що ввечері 19 серпня в Одесі прогриміли потужні вибухи. За попередніми даними, ворог застосував одну балістичну ракету для удару по місту.

Внаслідок російського обстрілу спалахнула масштабна пожежа.

Згодом моніторингові канали повідомили про масований обстріл Одещини: під прицілом опинився Ізмаїльський район. Росія била по енергетичній інфраструктурі. 

Стало відомо, що внаслідок обстрілу є постраждалі. На місці влучань зафіксовано масштабну пожежу.

Обстріл Сумщини

У ніч на 20 серпня росіяни завдали масованого удару по Охтирській громаді на Сумщині. 

Російські терористи скерували ударні безпілотники по приватному сектору громади. На місцях влучань виникли пожежі. За попередніми даними, обійшлось без жертв.

Однак є постраждалі, які звертаються за медичною допомогою.

До ліквідації наслідків залучені всі екстрені служби, постраждалим надається необхідна допомога.

Заяви Трампа

Закінчення війни в Україні

«Я вважаю, що у нас є хороші шанси завершити війну в Україні. Я мав чудову зустріч з президентом Путіним, я мав чудову зустріч з президентом Зеленським, але у них дуже і дуже складні відносини. Тож побачимо, як у них вийде (домовитись – «Главком»)», – сказав Трамп.

Трамп вважає, що завершити російсько-українську війну доволі складно, але він налаштовний оптимістично. Ба більше, він нагадав, що закінчив вже шість воєн та йому подобається їх зупиняти.

Також американський лідер підкреслив, що має добрі стосунки з диктатором Путіним, і зазначив, що«завжди добре, коли дві ядерні держави ладнають між собою».

Зустріч Зеленського з Путіним 

До слова, він висловився про саміт президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. 

За словами американського лідера, триває активна підготовка до зустрічі президентів України та Росії. Водночас Трамп заявив, що спершу Зеленський та Путін мають провести зустріч тет-а-тет.

Згадки про Крим

Під час інтерв'ю президент США Дональд Трамп розповів свою «географічну версію» щодо Криму. 

Президент США заявив, що Крим за розміром близький до Техасу.

«Він (Крим – «Главком») чудовий. Це величезна ділянка суші, що витягнулася прямо в океан, прямо в Чорне море, така красива. Я маю на увазі, він такий гарний», – розповів Трамп.

Теракт у Нігерії

У штаті Каціна на півночі Нігерії стався жорстокий напад на мечеть, внаслідок якого загинули щонайменше 27 людей. 

Місцеві чиновники та представники лікарні підвердили теракт, що стався у Мечеті та повідомиили, що подія сталась під час ранкової молитви.

Повідомляється, що віряни зібралися на ранкову молитву, у той час озброєні бандити увірвалися до мечеті у селі Унгуван Мантау та відкрили вогонь. За попередніми даними, загинуло щонайменше 27 людей.

Відновлення роботи трубопроводу «Дружба»

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що постачання нафти трубопроводом «Дружба» до Угорщини вже відновлено, а за швидке відновлення він висловив вдячність Росії. 

За словами Сійярто, постачання нафти до Угорщини було відновлене «буквально в останні хвилини».

«Щойно я подякував заступнику міністра енергетики Росії Павлу Сорокіну за швидке відновлення пошкодженої інфраструктури», – написав він.

Глава угорського МЗС ще раз наголосив на ключовому значенні трубопроводу «Дружба» для енергопостачання Угорщини.

Теги: пожежа росія теракт Чорне море саміт путін Дональд Трамп обстріл напад президент ворог росіяни Сійярто

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Брянській області рф уражено нафтоперекачувальну станцію
Масштабна пожежа на російській нафтовій станції: подробиці удару дронів
13 серпня, 12:33
Орбан став єдиним лідером ЄС, який не підписав заяву на підтримку України
Орбан пояснив, чому відмовився підписати заяву ЄС щодо України
12 серпня, 12:33
Аномальна спека цього літа є проблемою для Європи
Кліматичний «коктейль Молотова» спалахнув у Європі: де вирує смертоносна спека
12 серпня, 06:57
Аляска готується приймати президентів США та РФ
Зустріч Путіна і Трампа: готелі Аляски підняли ціни, місць майже не лишилось
11 серпня, 08:22
Правоохоронці затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України двох іноземців, 20 та 24 років
Двоє іноземців постануть перед судом за пограбування громадянина Туреччини у центрі Києва
5 серпня, 11:57
Два смерчі біля берегів Сочі
Декілька смерчів утворилося біля берегів Сочі
3 серпня, 22:42
У ніч на 31 липня 2025 року російські терористі вчергове обстріляли Київ
Унаслідок нічного обстрілу величезна діра з’явилася у будинку в Солом'янському районі Києва
31 липня, 13:22
Деталі фото не дозволяють зробити однозначний висновок про те, коли воно було зроблене
Кадиров грою в шахи відреагував на чутки про свої серйозні проблеми зі здоров'ям
30 липня, 17:28
Найбільші пошкодження виявлено у 25-поверховому будинку в Дарницькому районі
Нічна атака на Київ: прокуратура розпочала досудове розслідування (фото)
28 липня, 10:33

Події в Україні

Удар по Охтирці: пошкоджено багато осель, серед постраждалих є діти
Удар по Охтирці: пошкоджено багато осель, серед постраждалих є діти
В Україні сонячно та без опадів: погода на 20 серпня
В Україні сонячно та без опадів: погода на 20 серпня
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 20 серпня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 20 серпня 2025
Атака на українські міста, заяви Трампа: головне за ніч
Атака на українські міста, заяви Трампа: головне за ніч
Окупанти вдарили по Охтирці: виникли пожежі, є постраждалі
Окупанти вдарили по Охтирці: виникли пожежі, є постраждалі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 серпня 2025
8542
Прогноз магнітних бур на 19-21 серпня: якою буде сонячна активність
2064
Втрати ворога станом на 19 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
1664
Жоден корупціонер не сів до в'язниці: визначено «мертву статтю» Кримінального кодексу
1646
Чотири «дякую» за 10 секунд. Як Зеленський і союзники України зачаровували Трампа

Новини

Ще одна країна запропонувала провести у себе саміт Зеленського з Путіним
Вчора, 22:06
Каллас анонсувала новий пакет санкцій проти РФ та озвучила терміни
Вчора, 21:21
«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
18 серпня, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
18 серпня, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
18 серпня, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua