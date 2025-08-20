Атака на українські міста, заяви Трампа: головне за ніч

Наслідки російських обстрілів уточнюються

Ворог атакував Одесу та Одещину, а також Охтирку на Сумщині, Трамп зробив декілька заяв про Україну, теракт у Нігерії, відновлення роботи трубопроводу «Дружба»

«Главком» зібрав головні події ночі проти 20 серпня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на Одещину

Спершу стало відомо, що ввечері 19 серпня в Одесі прогриміли потужні вибухи. За попередніми даними, ворог застосував одну балістичну ракету для удару по місту.

Внаслідок російського обстрілу спалахнула масштабна пожежа.

Згодом моніторингові канали повідомили про масований обстріл Одещини: під прицілом опинився Ізмаїльський район. Росія била по енергетичній інфраструктурі.

Стало відомо, що внаслідок обстрілу є постраждалі. На місці влучань зафіксовано масштабну пожежу.

Обстріл Сумщини

У ніч на 20 серпня росіяни завдали масованого удару по Охтирській громаді на Сумщині.

Російські терористи скерували ударні безпілотники по приватному сектору громади. На місцях влучань виникли пожежі. За попередніми даними, обійшлось без жертв.

Однак є постраждалі, які звертаються за медичною допомогою.

До ліквідації наслідків залучені всі екстрені служби, постраждалим надається необхідна допомога.

Заяви Трампа

Закінчення війни в Україні

«Я вважаю, що у нас є хороші шанси завершити війну в Україні. Я мав чудову зустріч з президентом Путіним, я мав чудову зустріч з президентом Зеленським, але у них дуже і дуже складні відносини. Тож побачимо, як у них вийде (домовитись – «Главком»)», – сказав Трамп.

Трамп вважає, що завершити російсько-українську війну доволі складно, але він налаштовний оптимістично. Ба більше, він нагадав, що закінчив вже шість воєн та йому подобається їх зупиняти.

Також американський лідер підкреслив, що має добрі стосунки з диктатором Путіним, і зазначив, що«завжди добре, коли дві ядерні держави ладнають між собою».

Зустріч Зеленського з Путіним

До слова, він висловився про саміт президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

За словами американського лідера, триває активна підготовка до зустрічі президентів України та Росії. Водночас Трамп заявив, що спершу Зеленський та Путін мають провести зустріч тет-а-тет.

Згадки про Крим

Під час інтерв'ю президент США Дональд Трамп розповів свою «географічну версію» щодо Криму.

Президент США заявив, що Крим за розміром близький до Техасу.

«Він (Крим – «Главком») чудовий. Це величезна ділянка суші, що витягнулася прямо в океан, прямо в Чорне море, така красива. Я маю на увазі, він такий гарний», – розповів Трамп.

Теракт у Нігерії

У штаті Каціна на півночі Нігерії стався жорстокий напад на мечеть, внаслідок якого загинули щонайменше 27 людей.

Місцеві чиновники та представники лікарні підвердили теракт, що стався у Мечеті та повідомиили, що подія сталась під час ранкової молитви.

Повідомляється, що віряни зібралися на ранкову молитву, у той час озброєні бандити увірвалися до мечеті у селі Унгуван Мантау та відкрили вогонь. За попередніми даними, загинуло щонайменше 27 людей.

Відновлення роботи трубопроводу «Дружба»

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що постачання нафти трубопроводом «Дружба» до Угорщини вже відновлено, а за швидке відновлення він висловив вдячність Росії.

За словами Сійярто, постачання нафти до Угорщини було відновлене «буквально в останні хвилини».

«Щойно я подякував заступнику міністра енергетики Росії Павлу Сорокіну за швидке відновлення пошкодженої інфраструктури», – написав він.

Глава угорського МЗС ще раз наголосив на ключовому значенні трубопроводу «Дружба» для енергопостачання Угорщини.