Окупанти завдали удару по АЗС в Сумах: рятувальники показали наслідки

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Окупанти завдали удару по АЗС в Сумах: рятувальники показали наслідки
Внаслідок ворожого удару одна людина отримала поранення
фото: ДСНС

Росія вдарила по АЗС в Сумах: є постраждалий, рятувальники ліквідували пожежу

Вранці 15 серпня російські окупаційні війська атакували автозаправну станцію в місті Суми, в результаті чого виникла пожежа. За попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару одна людина отримала поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС України.

Рятувальники оперативно прибули на місце події. Їм вдалося не допустити поширення вогню, і всі осередки горіння були швидко ліквідовані.

Окупанти завдали удару по АЗС в Сумах: рятувальники показали наслідки фото 1
фото: ДСНС України
Окупанти завдали удару по АЗС в Сумах: рятувальники показали наслідки фото 2
ДСНС України

У Сумській ОВА розповіли подробиці атаки:

фото: ДСНС України

Унаслідок ворожої атаки пошкоджено приміщення та легковий автомобіль.

«Водій отримав опіки, йому надають медичну допомогу. Працівники АЗС не постраждали», – повідомили в ОВА.

За даними МВА відбулося загоряння приміщення та одного авто, яке під час влучання заправлялося паливом.

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня окупанти атакували Україну 45 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також двома зенітними керованими ракетами С-300/400. Збито понад половину цілей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Російські загарбники запускали повітряні цілі з Курська, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська та Шаталова.

За даними Повітряних сил, дрони атакували прифронтові райони Донецької та Чернігівської областей. Ракети було скеровано на Сумщину.

Теги: ДСНС Суми росія обстріл

