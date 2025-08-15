Окупанти завдали удару по АЗС в Сумах: рятувальники показали наслідки
Росія вдарила по АЗС в Сумах: є постраждалий, рятувальники ліквідували пожежу
Вранці 15 серпня російські окупаційні війська атакували автозаправну станцію в місті Суми, в результаті чого виникла пожежа. За попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару одна людина отримала поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС України.
Рятувальники оперативно прибули на місце події. Їм вдалося не допустити поширення вогню, і всі осередки горіння були швидко ліквідовані.
У Сумській ОВА розповіли подробиці атаки:
Унаслідок ворожої атаки пошкоджено приміщення та легковий автомобіль.
«Водій отримав опіки, йому надають медичну допомогу. Працівники АЗС не постраждали», – повідомили в ОВА.
За даними МВА відбулося загоряння приміщення та одного авто, яке під час влучання заправлялося паливом.
Нагадаємо, у ніч на 14 серпня окупанти атакували Україну 45 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також двома зенітними керованими ракетами С-300/400. Збито понад половину цілей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Російські загарбники запускали повітряні цілі з Курська, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська та Шаталова.
За даними Повітряних сил, дрони атакували прифронтові райони Донецької та Чернігівської областей. Ракети було скеровано на Сумщину.