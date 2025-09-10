Мінськ намагається максимально дистанціюватися від російських атак

У Лукашенка запахло смаженим. Вплутуватися не хоче.

Оперативна заява генштабу ЗС Білорусі.

Тези

Під час взаємного обміну атаками між РФ і Україною частина БПЛА «збилася з курсу» в результаті впливу РЕБ. Вже не невідомі. Частина БПЛА була збита над Білоруссю. З 23-00 Білорусь обмінювалася інформацією про повітряну обстановку з Польщею та Литовською республікою «про наближення до їхніх кордонів «невідомих БПЛА». Тут вже невідомі – назвати російськими все ж страшно «Що дозволило польській стороні підняти винищувачі і збити БПЛА». Заява про те, що Польща у відповідь також ділилася інформацією про повітряну обстановку – велике «ку» і подяка в бік поляків. (і тут можна згадати про підвищення ставок у політичному конфлікті за останні дні).

Висновок, який зробили – обмін інформацією є важливим елементом гарантії безпеки в регіоні і, мовляв, Білорусь і надалі продовжуватиме обмін інформацією з Польщею та країнами Балтії (теж примітно, вже не Прибалтикою).

І паралельно матеріал на державному News.by. Скрін додаю. Там вже просто «російські дрони порушили повітряний простір».

Що з цього випливає?

Станом на сьогодні офіційний Мінськ намагається максимально дистанціюватися від російських атак. І демонструє готовність співпрацювати з сусідами.

Це ще не відлига у відносинах. Просто є колосальний страх перед «провокаціями під чужим прапором», які можуть не залишити свободи маневру.

При цьому, найімовірніше, протягом найближчих тижнів буде активізовано американський переговорний трек і контакти з КНР. В ідеалі – окремий трек діалогу з Польщею (але тут поки що велике питання). У разі наявності «польського переговорного треку» буде обговорюватися і звільнення низки політичних в'язнів, які важливі для польської сторони.

Чи будуть розвиватися відносини в такому руслі далі?

Якщо і будуть, то не лінійно. Для РФ вкрай невигідний вихід Білорусі зі спіралі ескалації конфлікту з сусідами. Тому російські рішення теж не за горами.

Але подія, яка дозволяє спробувати «зробити крок назад», відбулася. І поки що офіційний Мінськ намагається використати цей привід.

P.S. Забавно, що пропагандисти, які останні два місяці були «на вістрі» антипольської істерії, теж за командою дещо зменшили оберти.