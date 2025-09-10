Головна Думки вголос Ігар Тишкевіч
У Лукашенка запахло смаженим

Мінськ намагається максимально дистанціюватися від російських атак

У Лукашенка запахло смаженим. Вплутуватися не хоче.

Оперативна заява генштабу ЗС Білорусі.

Тези

  1. Під час взаємного обміну атаками між РФ і Україною частина БПЛА «збилася з курсу» в результаті впливу РЕБ. Вже не невідомі. Частина БПЛА була збита над Білоруссю.
  2. З 23-00 Білорусь обмінювалася інформацією про повітряну обстановку з Польщею та Литовською республікою «про наближення до їхніх кордонів «невідомих БПЛА». Тут вже невідомі – назвати російськими все ж страшно
  3. «Що дозволило польській стороні підняти винищувачі і збити БПЛА».
  4. Заява про те, що Польща у відповідь також ділилася інформацією про повітряну обстановку – велике «ку» і подяка в бік поляків. (і тут можна згадати про підвищення ставок у політичному конфлікті за останні дні).

Висновок, який зробили – обмін інформацією є важливим елементом гарантії безпеки в регіоні і, мовляв, Білорусь і надалі продовжуватиме обмін інформацією з Польщею та країнами Балтії (теж примітно, вже не Прибалтикою).

І паралельно матеріал на державному News.by. Скрін додаю. Там вже просто «російські дрони порушили повітряний простір».

Що з цього випливає?

Станом на сьогодні офіційний Мінськ намагається максимально дистанціюватися від російських атак. І демонструє готовність співпрацювати з сусідами.

Це ще не відлига у відносинах. Просто є колосальний страх перед «провокаціями під чужим прапором», які можуть не залишити свободи маневру.

При цьому, найімовірніше, протягом найближчих тижнів буде активізовано американський переговорний трек і контакти з КНР. В ідеалі – окремий трек діалогу з Польщею (але тут поки що велике питання). У разі наявності «польського переговорного треку» буде обговорюватися і звільнення низки політичних в'язнів, які важливі для польської сторони.

Чи будуть розвиватися відносини в такому руслі далі?

Якщо і будуть, то не лінійно. Для РФ вкрай невигідний вихід Білорусі зі спіралі ескалації конфлікту з сусідами. Тому російські рішення теж не за горами.

Але подія, яка дозволяє спробувати «зробити крок назад», відбулася. І поки що офіційний Мінськ намагається використати цей привід.

P.S. Забавно, що пропагандисти, які останні два місяці були «на вістрі» антипольської істерії, теж за командою дещо зменшили оберти.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
