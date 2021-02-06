Листи з Луганська. «Республіка», в якій всі стали рівними і бідними

З 2014-м роком з «республіки» повністю виїхав пласт багатих людей

Спецпроєкт «Главкома» «Листи з Луганська». Наша читачка, яка всі роки війни мешкає в окупованому Луганську, розповідає про життя за лінією фронту: про те, як все розпочиналось, чим закінчилось і чи можна ще щось змінити…

Мовою оригніалу

Если разделить все население «республики» до 2014 года на условные группы, то класс очень богатых людей и класс людей среднего достатка по своей численности были тогда примерно равны. И на фоне этих вполне благополучных категорий редкими изюминами как в покупной булочке были очень бедные граждане. Отличительной чертой той довоенной жизни было то, что богатые имели средства и желание помогать бедным. Помогали многочисленным обществам инвалидов, сиротам и детским домам. Это было не в тягость и не являлось повинностью. Люди среднего класса чувствовали себя вполне комфортно, за счет кредитов имея возможность покупать крупную бытовую технику, машины, жилье.

С 2014-м годом из «республики» полностью выехал пласт богатых людей. Это видно во всем – на городских улицах, в пустующих кафе, в пустых «бутиках» в центре «столицы» и в машинах «эконом-класса» на дорогах.

Причины выезда были самые разные – политические и очень далёкие от политики. Основная причина была вообще не связана с политикой никак – у выехавших были деньги уехать. И для многих не было смертельной катастрофы в том, чтобы оставить здесь свой бизнес и запереть недвижимость. Таким финансовым «иммунитетом» могли похвалиться очень немногие. Яркая картинка из российских новостей того периода, когда журналист останавливает бегущую жительницу Донецка под град обстрелов, а она уносит из дома кроме документов часы со стены. Яркая и очень емкая картинка о том, почему многие, уехав, вернулись в свои стены к своим вещам, а кто-то с относительной легкостью говорит о том, что выехав оставил в Луганске свой дом, офис, производство.

После 2014 года всех живущих в «республике» можно разделить на класс бедных и очень бедных людей. И редкими вкраплениями изюма как в покупной булке встречаются люди среднего достатка. Нет, это вовсе не те богатые люди, что до 2014 года. Это просто те, кто живет не от зарплаты до зарплаты, кто может откладывать и пытается что-то планировать. На фоне первых двух категорий этот класс резко выделяется, контрастируя с большинством народонаселения. Благополучием считается машина, работа, возможности. Человек, спешащий по утрам на работу, имеющий видимые атрибуты достатка, считается очень успешным. Те, кто до 2014 года считался человеком средней руки, как бы вышел из тени вместо тех, кто выехал.

Раньше показателями успеха считался свой гольф-клуб или свои лошади в конюшне, сейчас – автомобиль и свое дело.

Свое дело стало вообще чем-то почти мистическим. Своим делом может быть бензопила, дающая возможность зарабатывать спилом деревьев.

Своим делом может быть модуль на рынке, продуктовый ларёк или грузовая газель. Любой стартап уже свое дело. Даже если это требует максимального вложения сил и времени, является тяжёлой физической работой и не предполагает помощников. Бизнесом называют все – обзвон клиентов по телефону, перевод текстов, торговлю одеждой на рынке или парикмахерские услуги.

В бедности многие стали равны. Бедность уровняла и по уровню жизни, и по возможностям и даже придала некие общие черты во внешнем виде. Признаками благополучия стали считаться новые вещи, носимые по сезону и размеру. Очень часто вещи просто донашиваются или покупаются с рук.

Признаками благополучия стали поездки в Россию или Украину по делам – любой выезд предполагает средства и в ряде случаев «чистый» паспорт.

Показателями благополучия помимо стабильной и официальной работы стала возможность вывозить семью к морю летом. Не всем составом, только жену и детей, но уже это является показателем благополучия и возможностей.

В бедности есть свои грани – кто-то экономит на питании, кто-то на одежде, но в общем, основным критерием жизни последних шести лет, является жесточайшая экономия на всем. Жизнь от аванса до зарплаты, жизнь в долг, жизнь без новых вещей.

К категории «успешных» жителей «республики» можно отнести всех, кто работает на себя. Это тоже интересная черта – исчезли категории какой-то успешности или «чистой» работы. Если после торговли на рынке в своем модуле человек имеет возможность нормально питаться, это будет уже признаком некоторого успеха. Собственный магазин крошечного формата в глазах многих будет иметь статус едва ли не имидж довоенных торговых сетей.

И ещё одна интересная внешняя черта. До 2014 года предприниматели в большинстве своем строили и ремонтировали глобально – не только те несколько метров торговой площади, но и площадь вокруг. Сейчас все происходящее почти всегда носит точечный характер. Полметра у магазина будут выметены не потому, что хозяин думает о покупателях, а скорее потому, что опасается штрафных санкций. Вместо дорогостоящих лавочек в лучшем случае поставят спиленные бревна. Это точечность заметна во всем – в маленьких магазинах, в однодневности открываемых торговых точек или косметических салонов, в нежелании вкладываться в дорогостоящие ремонты. За шесть лет магазин у дома может с десяток раз поменять свой формат в том же помещении с тем же ремонтом и оборудованием только потому, что каждые новые владельцы делали пышное открытие с шариками у входа и тихо и неброско закрывались через время от отсутствия денег у людей.

В зажиточный класс вошли обладатели двух пенсий, удаленной работы в России или Украине и возможности быстрых и почти всегда незаконных денег. И очень часто то, что в глазах соседей было критерием успеха, в глазах «правоохранителей» почти всегда оказывается противоправными действиями, на которые все закрывали глаза до определенного момента.

Стало нормальным искать новое в продажах с рук, переделывать, перешивать, самостоятельно ремонтировать что-то и почти всегда откладывать все до лучших времен.

События 2014 года действительно сделали людей равными. Только равными в бедности, внедрив легендарный некогда лозунг «Чтобы не было богатых».

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.