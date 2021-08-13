Син президента Аргентини змінив ім'я і відмовився від статі

Син президента Аргентини Естаніслао не став вказувати стать в посвідченні особи

Син президента Аргентини Естаніслао Фернандес отримав національне посвідчення особи без вказівки статі. Про це свідчить сторіс, опубліковане в Instagram-акаунті Естаніслао.

Замість цього у відповідній графі стоїть знак «X», що позначає небінарну або невизначену стать.

Крім цього син політика взяв нове ім'я «Тані», скорочене від Естаніслао.

Як зазначає портал Noticias, в липні минулого року молодий чоловік заявив про те, що вважає себе небінарною людиною.

Естаніслао займається косплеєм і відкрито підтримує ЛГБТ-спільноту. На його аккаунт підписано 438 тис чоловік.

21 липня президент країни Альберто Фернандес вручив три перші екземпляри документа, в яких не було вказівки статі.

«Є інші ідентичності, крім чоловічої чи жіночої, і ми повинні їх поважати», - підкреслив глава Агентини.

Тепер в графі статі в посвідченні особи жителі Аргентини замість літери «F» (жіноча стать) або «M» (чоловіча стать) зможуть вибрати варіант «Х».

«Знак «X» в графі «стать» матиме у такому значенні: небінарна, невизначена, <...> або інший варіант, з яким може ідентифікувати себе людина, яка не відчуває себе ні чоловіком, ні жінкою», - випливає з указу президента Аргентини.

До слова, дочка російського актора Михайла Єфремова, який відбуває термін за п'яне ДТП зі смертельними наслідками, Анна-Марія назвалася хлопцем на ім'я Сергій і заявила, що готується до гормональної терапії.