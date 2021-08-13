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    Син президента Аргентини змінив ім'я і відмовився від статі

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    Син президента Аргентини відмовився від статі - Син президента Аргентини змінив ім'я і відмовився від статі
    Син президента Аргентини відмовився від статі
    Фото: titulos.com.ar

    Син президента Аргентини Естаніслао не став вказувати стать в посвідченні особи

    Син президента Аргентини Естаніслао Фернандес отримав національне посвідчення особи без вказівки статі. Про це свідчить сторіс, опубліковане в Instagram-акаунті Естаніслао.

    Замість цього у відповідній графі стоїть знак «X», що позначає небінарну або невизначену стать.

    Крім цього син політика взяв нове ім'я «Тані», скорочене від Естаніслао.

    Як зазначає портал Noticias, в липні минулого року молодий чоловік заявив про те, що вважає себе небінарною людиною.

    Естаніслао займається косплеєм і відкрито підтримує ЛГБТ-спільноту. На його аккаунт підписано 438 тис чоловік.

    21 липня президент країни Альберто Фернандес вручив три перші екземпляри документа, в яких не було вказівки статі.

    «Є інші ідентичності, крім чоловічої чи жіночої, і ми повинні їх поважати», - підкреслив глава Агентини.

    Тепер в графі статі в посвідченні особи жителі Аргентини замість літери «F» (жіноча стать) або «M» (чоловіча стать) зможуть вибрати варіант «Х».

    «Знак «X» в графі «стать» матиме у такому значенні: небінарна, невизначена, <...> або інший варіант, з яким може ідентифікувати себе людина, яка не відчуває себе ні чоловіком, ні жінкою», - випливає з указу президента Аргентини.

    До слова, дочка російського актора Михайла Єфремова, який відбуває термін за п'яне ДТП зі смертельними наслідками, Анна-Марія назвалася хлопцем на ім'я Сергій і заявила, що готується до гормональної терапії.

    Теги: ЛГБТ паспорт політика президент чоловік Аргентина
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    Син президента Аргентини змінив ім'я і відмовився від статі